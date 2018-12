Se det elleville forarbeidet til Paul Pogbas scoring i vinduet øverst!

– Marcus har vært i en annen klasse etter at jeg overtok. Han har en utrolig arbeidskapasitet, og det han gjør før scoringen er utrolig. Han har potensial til å bli en av verdens beste angripere, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports.

Mot Bournemouth brukte han bare fem minutter på å markere seg.

Og det på et vis som bergtok Old Trafford.

Bournemouth-stopper Nathan Aké presset 21-åringen ut mot sidelinjen. Rashford snudde på en femøring, fikk tuppet ballen forbi Aké og kriget seg inn foran ham.

Venstreback Diego Rico kom til for å stoppe hurtigtoget. Rashford driblet han av med en såkalt «elástico»-finte – et trekk Ronaldinho gjorde seg kjent for i glansdagene.

Så la han ballen perfekt inn til Paul Pogba, som fikk en enkel jobb med å skli ballen inn fra bakerste stolpe.

Hylles av ekspertene

I TV 2s Premier League-studio hyller ekspertene Rashfords enorme forarbeid.

– Det er rett og slett kunst, måper Brede Hangeland.

– Det er magisk. Det der ser du ikke ofte, følger Trevor Morley opp.

Tidligere Manchester United-profil Owen Hargreaves er nærmest målløs.

– Det er flott å se en ung spiller spille med den friheten. Det er antageligvis den fineste tekniske detaljen jeg har sett i en kamp. Det er veldig vanskelig å gjøre, men han får det til å se så lett ut, fullroser Hargreaves i TV 2s Premier League-sending.

– Kontrollen og timingen ... det er vakkert, og noe vi har sett Ronaldinho gjøre tidligere. Den detaljen er latterlig. Til og med på Playstation ville du blitt glad om du klarte det, følger den tidligere midtbanespilleren opp.

– Enda en fantastisk detalj

Like før pause fikk 21-åringen, som er et produkt av Uniteds akademi, æren av å score selv. Rashford fikk ballen servert på bakerste av Anthony Martial.

Sjansen var gedigen, men likevel ikke lett å score på. Rashford avsluttet i tilnærmet liggende stilling med utsiden av foten.

– Det er en fantastisk avslutning fra en vanskelig vinkel. Enda en fantastisk detalj fra Rashford, kommenterer Morley.

I det 70. minutt ble Rashford byttet ut til fordel for Romelu Lukaku, og fikk stående ovasjoner av et begeistret hjemmepublikum.