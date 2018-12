Verdens suverent beste skihopper for tiden, japanske Ryoyu Kobayashi, ledet før finaleomgangen etter et hopp på 138,5 meter. Verdenscup-lederen sviktet heller ikke da det gjaldt, og tok seieren i åpningsrennet i Oberstdorf.

Kun 0,4 poeng skilte imidlertid ned til hjemmehåpet Markus Eisenbichler, som tok andreplassen.

Stjernen beste norske

Andreas Stjernen gjorde det bra i første omgang, og lå på tredjeplass – 6,6 poeng bak japaneren før finaleomgangen. Stjernen fulgte opp med et godt hopp også i finaleomgangen, men det holdt kun til fjerdeplass.

– Jeg er fornøyd med dagen. Jeg er egentlig ganske overrasket. Det beste jeg har før jeg kom hit var vel 17.-plass, så det viser at jeg har gjort noe rett den siste uka, sa Stjernen selv.



Robert Johansson lå på en femteplass etter første omgang, og hadde dermed gode muligheter på en pallplass. Men 28-åringen klarte ikke å følge opp i sitt siste hopp, og endte dermed på en 7. plass.

– Mangler selvtillit

Heller ikke Johann André Forfang hadde dagen. Tromsø-hopperen kvalifiserte seg for åpningsrennet med et nødskrik. Og det stemte virkelig ikke for Forfang denne gang heller, som med 110 meter havnet på 25. plass.

– Det er litt lite selvtillit i hoppingen etter det som har skjedd de siste dagene. Det er en stor nedtur. Jeg får prøve å komme meg over dette. Jeg kan fortsatt prestere godt i de neste rennene, sa Forfang til NRK etter finaleomgangen.

Hoppukedebutant Robin Pedersen møtte Robert Johansson til en helnorsk duell. 22-åringen landet på 117 meter, mens Johansson klinte til og landet 12 meter lenger ned i bakken. Med 139,1 poeng tok han femteplass etter første omgang.

Verken Daniel-André Tande, Robin Pedersen eller Anders Fannemel klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen.