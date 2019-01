Han har bare vært noen dager i jobben, men iført gul vest og hjelm klartrer den nye NHO-direktøren, Ole Erik Almlid (49), opp på barrikadene for EØS-avtalen.

Avtalen, som fyller 25 år på nyttårsaften, er under stadig kraftigere angrep fra fagbevegelsen, men den nye NHO-direktøren advarer kraftig mot å gjøre noe med den.

Almlid innrømmer at deler av avtalen kan være uheldig for Norge, men tviholder på at det er den beste avtalen Norge kan få.

– Den gir oss mulighet til å utvikle og ta vare på hundretusenvis av jobber. Samtidig som den også er så viktig for øvrige deler av samfunnet. Den er mye mer omfattende enn mange tror, sier Almlid til TV 2.

Under angrep

Trønderen ble ansatt som ny direktør for NHO 18.desember. En av de første offentlige oppgavene hans er NHOs årskonferanse den. 9.januar. Et av hovedtemaene på årskonferansen blir nettopp EØS-avtalen.

Ole Erik Almlid besøker bedriften Borregaard i Sarpsborg som handler med hele verden. I Europa er bedriften helt avhengig av EØS-avtalen.

I deler av fagbevegelsen er det opprør mot EØS. De mener den legger til rette for sosial dumping på norske arbeidsplasser.

– EØS-avtalen er nå blitt den verktøykassen som Norsk Industri og NHO bruker for å systematisk drive sosial dumping og drive lav-kostkonkurranse. Vi kan ikke lenger leve med det, sier Roar Abrahamsen, leder for Avdeling 5 i Fellesforbundet.

Avdeling 5 er den største avdelingen i Fellesforbundet, og før jul gjorde de vedtak om «nei til EØS».

– Blir det flertall på Fellesforbundets landsmøte kan vi ikke se bort i fra at LO-kongressen kommer til å gjøre det samme vedtaket i 2021, sier Abrahamsen.

– Veldig god avtale

EØS-avtalen gir norske bedrifter akkurat samme vilkår som konkurrentene i EU-land, men da må Norge også akseptere blant annet arbeidsinnvandring.

– Mange ser at arbeidsinnvandring gir press på lønninger og sosiale forhold?

– Ja, det er noen negative sider ved fri bevegelse av arbeidskraft. Du ser det blant annet ved at useriøse aktører kommer inn i Norge og i stor grad utfordrer norsk lov ved hvordan de opptrer på i noen bransjer. Det må vi slå ned på og det skal vi gjøre. Men det må ikke skygge for det faktum at EØS er viktig for oss uansett, sier Almlid.

Den nye NHO-direktøren avviser også å reforhandle EØS-avtalen, som blant annet Frp-nestleder Sylvi Listhaug har tatt til orde for.

– Det er en veldig veldig god avtale. Hvis du ser på hva som skjer nå i forbindelse med Brexit, så ser du at denne avtalen er veldig god, sier NHOs ferske direktør til TV 2.