Pogbas eventyrlige opptur under Solskjær fortsetter: – Det er smått utrolig

Se sammendrag i vinduet øverst!

Den franske superstjernens opptur under Ole Gunnar Solskjær er intet annet enn sensasjonell.

25-åringen startet med to målgivende mot Cardiff. Så scoret han to mot Huddersfield, før han igjen scoret to i kveldens kamp mot Bournemouth – noe han toppet med en lekker målgivende pasning.

På tre kamper under kristiansunderens ledelse har han altså scoret fire mål. I løpet av sine 17 siste kamper under José Mourinho scoret han bare tre ...

– Fansen har fått se den ekte Paul Pogba. Han ser ut som verdens dyreste midtbanespiller. Jeg tror den trofaste fansen virkelig setter pris på positiviteten hans, roser tidligere United-profil Owen Hargreaves i TV 2s Premier League-sending.

– Det er den beste individuelle prestasjonen jeg har sett av en midtbanespiller hele sesongen. Han var feilfri, tilføyer han.

Brede Hangeland mener at Solskjær skal ha mye av æren for den enorme oppturen. TV 2s fotballekspert trekker frem hvordan den franske superstjernen er mye oftere i og rundt motstanderens boks.

– Det er glitrende bruk av Pogba. Her får du se hva 14 dager kan gjøre ... Pogba står frem som en gigant. Mot Liverpool var han nede på sitt mørkeste og dypeste. Spoler vi frem til i dag, er det smått utrolig å se ham med smilet om munnen, sier Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

– Det er en ny Paul Pogba. Det må en takke den norske manageren litt for også, følger Trevor Morley opp.

Festfotball

Fantastiske starter er synonymt med Ole Gunnar Solskjærs manageropphold på Old Trafford.

Denne gangen var det Paul Pogba som sendte de røde djevlene i ledelsen tidlig i kampen – etter bare fem minutter – men det er Marcus Rashford som skal ha æren.

Supertalentet ble presset ut til sidelinjen av Bournemouth-stopper Nathan Aké. 21-åringen snudde på en femøring og kriget seg inn foran motspilleren.

Så driblet han bort Diego Rico med en liten «elástico»-finte – som Ronaldinho i sin tid var kjent for å gjøre – før han slo ballen inn på bakre.

På åpent mål var det umulig for Pogba å gjøre noe annet enn å score.

– Han tar pusten ut av Old Trafford. Rashford viser blendende teknikk, utbrøt TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Utsøkt Martial-assist

Etter halvtimen spilt var det igjen duket for Pogba. Ashley Young la ballen tilbake til Ander Herrera, som svingte ballen inn i feltet på David Beckham-vis. Bournemouth-keeper Asmir Begovic gikk ut i feltet for å plukke ballen.