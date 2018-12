Vanligvis går man tom for oksygen etter 15 minutter hvis man ligger begravet i et snøskred, skriver AP.

Den 12 år gamle gutten lå begravet dobbelt så lenge under snøen i de franske alpene, likevel overlevde han.

– Han var veldig heldig. Vi kan kalle det et mirakel, sa politisjef Patrice Ribes til lokale medier.

Ble dratt 100 meter

Gutten var på skitur med faren sin og seks andre personer da han plutselig ble dratt av gårde av et skred, opplyser fransk politi.

Hendelsen skjedde i en svart løype som har vært stengt siden starten av sesongen, ved skianlegget La Plagne i den franske byen Bourg Saint-Maurice.

Resten av skifølget kom seg unna skredet, men gutten som kjørte i forkant ble fanget av de enorme mengdene med snø.

12-åringen, som til vanlig bor i London, ble dratt over 100 meter av snøskredet.

Skredet skjedde hele 2.400 meter over havet, men redningshelikopteret var fort på stedet for å lete etter personer rammet av skredet. Gutten hadde derimot ikke skred-detektor på seg, som gjorde redningsarbeidet vanskelig.

Ettersom skredet raste over 800 meter ned fjellsiden, og dekket et område over 500 meter bredt, var det likevel en vanskelig å oppgave å finne overlevende.

– Mirakel​

Det var en redningshund som til slutt fant gutten begravet av omtrent 70 centimeter med snø.

12-åringen var ikke utstyrt med noe som kunne hjulpet ham i den vanskelige situasjonen, men ble likevel funnet ved bevissthet.

Redningsarbeiderne antar at gutten overlevde ettersom luftveiene ikke var blokkert av snø.

– Man går ikke på ski utenfor løypene når man ikke kjenner fjellene. Én dag etter første juledag kom det enda en gave, i form av dette mirakelet, sa politisjef Patrice Ribes.

Han legger til at man alltid burde bruke sikkerhetsutstyr når man går på ski i områder med skredfare.

Gutten ble sendt til lokalt sykehus for sjekk etter ulykken, og kom seg unna med et skadet bein. Det skal ikke være noen andre som ble tatt av skredet andre juledag.