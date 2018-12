Se sprinten i Val Müstair på TV 2 1. januar fra kl. 09.00



Etter premieseremonien forsvant Sergej Ustjugov til skogs i stedet for å gå gjennom intervjusonen. Etter hvert renn er utøverne forpliktet til å gå gjennom intervjusonen. Det brydde ikke Ustjugov seg om.

Russeren har nemlig bestemt seg for å boikotte pressen frem til VM.

Det bekrefter Russlands trener Markus Cramer til VG.

– For min del er det ikke bra det han gjør. Det er veldig viktig for vår sport at media, folk vet hva han tenker og føler, sier Cramer til VG.

– Han er veldig hard på dette og jeg må også legge press på ham. Det er ikke så lett, sier Cramer.

Han forteller at det er sportslige grunner til at Ustjugov ikke vil prate med media, selv om det for tiden knytter seg stor spenning til om Wada får tilgang til den beryktede «LIMS-databasen» – en database fra laboratoriet i Moskva over resultater fra flere tusen dopingprøver mellom januar 2012 og august 2015.

Russland har til 31. desember, altså mindre enn 75 timer, på å gi WADA tilgang. Tilgang til databasen var et ufravikelig krav fra WADA da russerne ble tatt tilbake igjen i varmen i september.14-15. januar skal status gjøres opp i WADA. Beskjeden fra WADA-president Sir Craig Reedie i høst var klar: «Om Russland ikke gjør som avtalt, vil de bli utestengt på ny».

Ustjugov er nummer to sammenlagt. Han ligger seks sekunder bak landsmannen Alexander Bolsjunov.