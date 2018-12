Se sprinten i Val Müstair på TV 2 1. januar fra kl. 09.00

Etter tidtakerkaos på åpningsetappen håpet Martin Johnsrud Sundby på en opptur på søndagens 15 km i Toblach.

Det gikk ikke helt etter planen for Tour de Ski-spesialisten. Sundby endte på 10. plass, hele 45 sekunder bak Sergej Ustjugov.

Sammenlagt ligger han ett minutt og 14 sekunder bak Alexander Bolsjunov. Sundby har 13 løpere foran seg på listen. Nå innser han at det blir vanskelig å vinne Touren.

– Man skal ikke avskrive noen ting. Det eneste jeg kan trøste meg med er at jeg har rutinerte folk som Cologna og Harvey rundt meg i sammendraget. Vi får ta en distanse av gangen. For min del kan vi gjerne be om masse, masse snø på jaktstarten i Oberstdorf, sier Sundby.

Meldt snø

​Sundby kan fort få ønsket sitt oppfylt. Det er nemlig meldt snø i Oberstdorf. Med mye snø vil det være en stor fordel å ligge i en større gruppe bak teten.

Uten hjelp fra værgudene erkjenner Sundby at det kan bli vanskelig.

– Ingen hadde forventet så store utslag som i går. De to beste var overlegne. Det blir ingen samling i bånn av alpinbakken med den styrken russerne viser nå, sier han.

– Sliten etter to dager

​Emil Iversen var også en skuffet mann etter 15-kilometeren.

– Det var en dårlig dag. Det var mitt første dårlige skirenn denne sesongen, men det kan fort snu. Jeg bekymrer meg ikke, sier Iversen.

Han har liten tro på sammenlagtseier i Tour de Ski.

– Jeg er allerede sliten etter to dager, så vi får se, ler han.

Johannes Høsflot Klæbo seiler opp som den sterkeste norske sammenlagtkandidaten. Klæbo ligger bare ti sekunder bak Bolsjunov.

– Jeg gjorde et greit distanseløp. Jeg er selvfølgelig langt bak Ustjugov, men jeg er ikke så langt bak Bolsjunov. Det tar jeg med meg som et godt tegn, sier han.

– Ti sekunder totalt sett er ikke så mye. Nå får vi heldigvis en sprint igjen. Deretter er det fellesstarter. Da kan det kanskje gå. Jeg er glad vi er ferdig med intervallstart, smiler Klæbo.

– Kan du noen russiske gloser for å psyke ut Bolsjunov og Ustjugov?

– Hehe, nei. Jeg er dårlig der. Det kunne gått om vi hadde tatt det på engelsk, men de kan ikke det heller. Da hjelper det lite, humrer han.