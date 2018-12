Fra klokken 17.15: Se Manchester United-Bournemouth på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

4-3-3: De Gea - Young, Lindelöf, Bailly, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Martial.

Benk: Romero, Darmian, Jones, Andreas Pereira, Fellaini, Mata, Lukaku.

Solskjær gjør fire endringer på laget:

Ashley Young for Diogo Dalot, Eric Bailly for Phil Jones, Ander Herrera for Fred og Anthony Martial for Juan Mata.

Romelu Lukaku er tilbake i troppen etter å ha mistet Solskjærs første kamper med en skade. Den belgiske spisstjernen må imidlertid belage seg på å følge lagkameratene fra benken.

Anthony Martial, som stod over forrige kamp med sykdom, sendes rett tilbake i startelleveren.

Joshua King starter kampen for Bournemouth.

– Vi må bare fortsette å ta steg for steg. Vi kan ikke endre for mye på kort tid, sier Solskjær til Sky Sports.

Det knalltøffe kampprogrammet byr ikke kristiansunderen imot. Han ser på det som en fordel for de røde djevlene.

– Vi har lyst til at kampen skal spilles i et høyt tempo. Vi har en større og sterkere stall enn de fleste. Jo høyere intensitet og mer løping, jo bedre er det for oss, mener 45-åringen.

Solskjær har fått en eventyrlig start på det midlertidige oppholdet på Old Trafford.

De røde djevlene feide over Cardiff og vant 5-1 i første kamp, mens Huddersfield ble slått 3-1 i hjemmedebuten.

Nå er det Joshua King og Bournemouth som skal prøve å felle Solskjærs Manchester United. De røde djevlene har slått dem fem av de seks siste gangene lagene har møttes.

Fra klokken 17.15: Se Manchester United-Bournemouth på TV 2 Sport Premium eller Sumo! ​