Manchester City slo hardt tilbake

Southampton - Manchester City 1-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester City kom fra to strake tap og slo tilbake borte mot Southampton søndag.

David Silva, et selvmål av James Ward-Prowse og Sergio Agüero sørget for 3-1-seier for Manchester City. Pierre Emile Højbjerg scoret for Southampton til 1-1.

– Manchester City var tilbake der vi kjenner dem. Det er lettelse mer enn glede for Pep Guardiola. Det var småskummelt på 1-1. Nå vet City hva som venter: Liverpool i neste. Seriefinale, oppsummerte TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Resultatet betyr at Manchester City går opp på andreplass etter at Tottenham tapte lørdag. Det er sju poeng opp til Liverpool.

Southampton ligger på 17. plass, bare målforskjell foran første nedrykksplass.

Dansk utligning

Manchester City dominerte fra start, men en god Alex McCarthy holdt hjemmelaget inni kampen.

Southampton-keeperen måtte imidlertid kapitulere etter ti minutters spill Bernardo Silva fant David Silva, som satte inn 1-0 for de regjerende seriemesterne.

City skapte flere store sjanser etter ledermålet, men snaut ti minutter før pause var det Southampton som skulle score. Pierre Emile Højbjerg rappet ballen fra Oleksandr Zinchenko og banket inn utligningen for vertene.

Ville ha straffespark

Like etter ropte Southampton på straffespark da Ward-Prowse gikk ned i en løpsduell med Zinchenko, men midtbanespilleren fikk ingenting.

– Det er ikke straffespark for meg. Jeg synes dommeren gjorde det rette. Han filmet, det er ikke ordentlig kontakt. For meg gikk han ned veldig enkelt. Han trenger ikke å falle der, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

– Han hadde aldri falt hvis det skjedde utenfor boksen. Det er helt normal kroppskontakt. Jeg skjønner at de protesterer, men det er for liten kontakt, er vurderingen til TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

City-dobbel før pause

I stedet tok Manchester City over igjen. Raheem Sterling gjorde en god jobb nede til venstre og skulle slå inn foran mål, men ballen tok innom Ward-Prowse. Ballen gikk via Ward-Prowse og inn bak McCarthy til 2-1.

Sekunder før pause headet Sergio Agüero inn 3-1 på Zinchenkos innlegg.

Manchester City kunne og burde gjort seieren enda større i andreomgang, men McCarthy gjorde en rekke gode redninger for å nekte Citys stjerner. Agüero kunne også scoret to, men argentinerens forsøk gikk i tverrliggeren.