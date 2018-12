For bare få dager etter at Håskjold Nyland reddet straffespark og ble tatt ut på rundens lag av anerkjente WhoScored.com etter 1-0-seieren mot Swansea, gikk det galt på treningsfeltet.



Engelske Aston Villa-kjennere skriver på Twitter at keeperen skal ha skadet akillesen på trening. TV 2 får opplyst at akillesen skal ha røket og at keeperen må gjennom en operasjon.

Håskjold Nyland har ikke besvart TV 2 Sportens henvendelser søndag.

– Vet ikke mer utover at han ble skadet på trening, opplyser Svein Graff i Norges Fotballforbund til TV 2.



Fikk nylig konkurrent

For den tidligere Molde-keeperen, som er reservekeeper bak Rune A. Jarstein på landslaget, er timingen på skaden helt forferdelig.

21. desember ble det klart at Aston Ville hadde signert den kroatiske landslagskeeperen Lovre Kalinic.

Derfor er det liten tvil om at Håskjold Nylands opptur mot Swansea sist var viktig med tanke på å beholde plassen i målet.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er det normalt at en full rehabilitering etter en operasjon tar mellom tre og fire måneder.