Nyttårsstorm på vei: – Dette blir heftig

Fronten som vil sørge for nyttårsstorm flere steder i landet vil gradvis treffe Sør-Norge mandag morgen.

– Dette blir en nyttårsaften som preges av uvær for mange på Vestlandet og nordover helt til Salten, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli til TV 2.

Komplekst

Lavtrykket ved Island er på vei mot Norge, og sørger for så kraftig vind at den vil skape utfordringer for nyttårsfeiringen over store deler av Sør-Norge. I sør og øst kan kraftige vindkast ødelegge rakettgleden.

– Uværet er komplekst. Det har to sentre, som kan gi en ekstra og uforutsigbar piff på vinden, sier Fagerli.

Det er timingen som gjør uværet ekstra problematisk. Mange skal ut å skyte opp raketter, og mange skal reise hjem etter endt juleferie og nyttårsfeiring.

– Dette blir heftig. Med nordvestlig storm på Vestlandet, Midt-Norge og i fjellet blir det i alle fall trafikktrøbbel. Fjelloverganger, ferjer og bruker kan få problemer første nyttårsdag.

Full storm og øsregn

Vinden øker på gradvis på utover dagen, og samtidig øker nedbøren i intensitet. Det kan bli søkkvått og nesten en meter regn i løpet av nyttårsdøgnet på Vestlandet.

På kysten fra Bergen og nordover til Møre og Romsdal kan det bli liten til full storm sent på nyttårsaften og inn i natt til første nyttårsdag.

– Verst tenkelige scenario er at det blir full storm akkurat rundt midnatt. Siste prognosen viser at det blir verst noe etter dette, sier Fagerli.

Det blir også mildere og mye nedbør langs hele Vestlandet. Snøgrensen trekker seg oppover og innover i fjellet.

Dette kartet viser de store nedbørsmengdene vi kan forvente nyttårsaften. Verst blir det på Vestlandet der man kan få opp til 90 millimeter nedbør på ett døgn. Grafikk: StormGeo

Kraftige vindkast i øst

På Sør- og Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, men stedvis kan det bli kraftig vind utover nyttårsaften. Det kan bli lokalt kraftige vindkast på 20-25 meter i sekundet utover kvelden og særlig inn i natten.

Første nyttårsdag får man sterk kuling på sørlandskysten sterk som svekkes noe utover kvelden. På Østlandet forsetter de lokale vindkastene.

– Modellene indikerer vindkast på opp mot 25-30 meter i sekundet fra vestlig retning, ifølge meteorologen.

Storm og skredfare

I fjellet i Sør-Norge blir det tiltakende vind nyttårsaften. Fra ettermiddagen og inn i kvelden blir det liten til full storm med periodevis sterk storm utsatte steder i høyfjellet. Denne vinden holder seg første nyttårsdag, og ikke før om ettermiddagen vil vinden løye til stiv kuling.