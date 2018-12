Saken oppdateres!

1. nyttårsdag på TV 2 og Sumo: Se sprinten i Val Müstair, prolog fra kl. 09.00 og finaler fra kl. 11.30!​

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å frykte russerne fra dag én i år, helt siden vi så dem på rulleskikonkurranser i sommer i bar overkropp. De har trent de også, så vi begynner ikke å frykte dem nå. Det har vi gjort hele veien. Det blir gutta å slå denne Touren, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

Krüger varsler at han har tenkt til å melde seg på i kampen om sammenlagtseieren etter andreplassen.

– Jeg har ambisjoner om å kjempe helt i toppen sammenlagt, selv om det nok er andre som er større favoritter. Men jeg skal være med i kampen, og hvis jeg er i form kan monsterbakken passe meg bra, sier Lyn-løperen til TV 2.

Rå Ustjugov

Sergej Ustjugov hadde et tidligere startnummer enn de norske løperne, og gikk knallsterkt i de italienske skogene.

Favoritt på favoritt gikk inn bak 2017-vinneren av Tour de Ski, som knapt har gått renn denne vinteren på grunn av et tommelbrudd.

Nærmest var Krüger. Den olympiske mesteren på jaktstart var så nærme som seks sekunder med tre kilometer igjen, men fikk det tungt på slutten slutten og endte tolv sekunder bak i mål.

Bolsjunov i ledertrøyen

Aleksandr Bolsjunov tok den siste pallplassen. Den russiske kometen var i likhet med Krüger ikke i nærheten av å matche Ustjugovs avslutning, og endte 22 sekunder bak. Ettersom Bolsjunov kom til sprintfinalen, holder det til at han tar over Johannes Høsflot Klæbos ledelse i sammendraget.

Sammenlagtkandidat Martin Johnsrud Sundby skuffet stort, og endte 45 sekunder bak den russiske vinneren.

– Det er en nedtur i forhold til hva jeg drømte og håpte på tidligere i dag. Det er dritkjedelig å få dårlige resultater, særlig i en Tour som dette, sukker Sundby til NRK.

Klæbo: – Blir brutalt

Klæbo mistet sammenlagtledelsen, men sier seg brukbart fornøyd med en tolvteplass og 49 sekunder bak. Han medgir at Ustjugov blir en tøff mann å hamle opp med videre i Touren.

– Det blir brutalt for oss bak der. Vi må kjempe for å slå ham, han går fryktelig fort. Russerne er godt trente og i bra slag. Det de gjør her i dag, viser at de har gjort en riktig jobb. Vi må virkelig stå på, varsler Klæbo i intervju med TV 2.

Norske resultater:

2. Simen Hegstad Krüger, +12,2

5. Didrik Tønseth, +28,0

10. Martin Johnsrud Sundby, +45,2

12. Johannes Høsflot Klæbo, +48,6

13. Finn Hågen Krogh, +49,7

16. Sjur Røthe, + 56,2

​17. Emil Iversen, +57,8

23. Sindre Bjørnestad Skar, +1.07,1

74. Eirik Brandsdal, +2.53,4

