Den spanske gigaklubben avviser at de har overtrådt noen regler i en pressemelding søndag formiddag.

Barcelona bekrefter at de har hatt samtaler med Rabiot, men hevder i pressemeldingen at dette er blitt gjort på lovlig vis.

Like før jul gikk PSGs sportsdirektør, Antero Henrique, i strupen på katalanerne.

– Det er alltid overraskende når en klubb ikke følger reglene, siteres Henrique av den britiske avisen Independent.

Rabiots kontrakt med den franske hovedstadsklubben går ut til sommeren. Han kan signere for en annen klubb straks vi er i januar, men vil først bli spilleklar når PSG-kontrakten er utløpt.

Henrique hevdet at Barcelona leverte et bud på midtbanestjernen 29. august, og at katalanerne og spilleren var blitt enige om de personlige betingelsene i forkant.

– Barcelonas forslag var latterlig. Klubben var veldig overrasket over at budet var så lavt. Jeg mener at det ikke går an å bli enig med en spiller som ham på 24 timer. Derfor er det helt klart at de allerede var enige, sa PSGs sportsdirektør, og siktet til at det angivelige budet kom inn like før overgangsvinduet stengte.

Den 23 år gamle midtbanestjernen har bare seks landskamper for Frankrike. I sommer ble han vraket fra Didier Deschamps' VM-tropp, men ble tatt ut som reserve. Rabiot var alt annet enn fornøyd med avgjørelsen, og svarte med å nekte å være reserve.