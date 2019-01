Eden Hazard kobles stadig til Real Madrid, og han har flere ganger flørtet med en overgang til det spanske hovedstadslaget.

På pressekonferansen før søndagens 1-0-seier over Crystal Palace mente Chelsea-manager Maurizio Sarri at tiden er inne for å ta en endelig avgjørelse. Kontrakten til den belgiske stjernen går ut sommeren 2020.

– Nå kommer vi snart inn i januarvinduet, og det Sarri går og tenker på mest er om Hazard drar til Real Madrid. Han vet at Hazard er så ekstremt viktig, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

– Hver kamp blir en test

Dersom Real Madrid virkelig går inn for å kjøpe Hazard, tror han Chelsea må selge.

– Da koker det ned til hva Hazard vil, og det kan ikke vi svare på, men han har uttalt mange ganger at han har en drøm om Real Madrid. Jeg tror det kan være så enkelt at han må se at Chelsea kan vinne titler under Sarri. Sånn sett blir hver kamp mot overgangsvinduet en test, sier Hangeland.

Eden Hazard kan forlate klubben gratis når kontrakten går ut. Prislappen på 27-åringen blir lavere for hvert overgangsvindu som går.

– Chelsea er helt avhengige av ham, og det er der Chelsea er for øyeblikket. Det er ikke det samme laget uten Hazard. Han ser veldig lykkelig ut, både på og utenfor banen. Han spiller alltid med et smil, sier Trevor Morley.

– Sarri ønsker å finne ut rimelig kjapt om de kommer til å slippe ham. Alle klubber i verden vil ønske seg ham, for han er en av topp-, toppspillerne i verden, fortsetter TV 2s Premier League-ekspert.

Tror Hazard blir værende

Etter å ha scoret mål nummer 100 og 101 mot Watford forrige uke uttalte Hazard at han ønsket å bli en Chelsea-legende, før han ramset opp tidligere klubbhelter som Didier Drogba, John Terry og Frank Lampard.

– Signalene han sender forteller at han er fornøyd, sier Morley, og fortsetter:

– Han ser lykkelig ut og spiller bra, men det snakkes om Real Madrid eller en av de største klubbene. Chelsea kan tilby så mye penger som mulig i Premier League, men han er i den delen av karrieren at han må gå om han vil få en ny erfaring. Men trives du sammen med familien i London, er det ikke bare å flytte. Du flytter hele livet samtidig. Det er med i vurderingen når. Jeg har på følelsen av at han blir værende i Chelsea.

Chelsea ligger på fjerdeplass i Premier League med to poeng opp til Tottenham på plassen foran. Det er ni poeng opp til Premier League-ledende Liverpool. Klubben er også videre til 16-delsfinale i Europaligaen.

Hazard har scoret 12 mål og slått ni målgivende pasninger denne sesongen.