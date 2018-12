1. nyttårsdag på TV 2 og Sumo: Se sprinten i Val Müstair, prolog fra kl. 09.00 og finaler fra kl. 11.30!​

– Det var veldig bra i dag, men 0,3 fra seier er litt surt, medgir Østberg overfor TV 2.

Russiske Neprjajeva, som normalt sett ikke hevder seg helt i teten på distanserenn, hadde en knepen ledelse på Østberg hele løpet.

Ved åtte kilometer hadde russeren bare et halvt sekund å gå på.

Neprjajeva klarte akkurat å bevare ledelsen, og var tre tideler foran Østberg i mål.

Tour de Ski sammenlagt 1. Natalja Neprjajeva, 25.12,8

2. Jessica Diggins, +23,6

3. Ingvild Flugstad Østberg, +28,3

4. Julija Belorukova, +35,2

5. Krista Pärmäkoski, +44,0



– Et lite sjokk, sa NRK-kommentator Jann Post om Neprjajevas seier.​

– Det ligger noe og ulmer

I går var Østberg forbannet etter at det ble kvartfinale-exit på sprinten. Som mange ganger før, svarte Gjøvik-jenten med et bra løp påfølgende dag.

– Det ligger noe og ulmer, at jeg har litt mer inne og vil vise det dagen etter, forklarer Østberg.

– Jeg var grinete, men jeg var ikke «muggsur». Det får jeg ikke håpe. Jeg er veldig glad og fornøyd med løpet mitt i dag, og synes at jeg disponerte det bra, følger hun opp.

Hun har nå bare Jessica Diggins og dagens vinner foran seg i sammendraget. Målet hennes er «å kjempe i toppen og om en pallplass».

– Da vet jeg at jeg må henge med hver dag. Der er jeg i dag, men jeg var ikke det i går. Da tapte jeg nesten et minutt, og det er for mye sammenlagt. Det gjelder å gjøre en bedre sprint, konstaterer hun.

Smadret Diggins og Pärmäkoski

Blant de farligste konkurrentene sammenlagt, var det Jessica Diggins Gjøvik-jenten hadde lengst opp til etter gårsdagens sprintsmell.

28-åringen startet dagen 40 sekunder bak den amerikanske kvinnen. Østberg slo henne med 27 sekunder på dagens enkeltstart.

En annen farlig konkurrent, Krista Pärmäkoski, startet senere enn Østberg. Finnen dro nytte av å gå i ryggen på det norske håpet i om lag fem kilometer. Da Østberg stakk av mot mål, tapte Pärmäkoski mye tid. Til slutt endte hun 17 sekunder bak Gjøvik-jenten.

Weng jublet

Heidi Weng hadde en oppløftende dag i sporet etter en tung sesongstart. Fjorårets Tour-vinner kom på femteplass, 21 sekunder bak den russiske vinneren.

– Er krisen avblåst?

– Jeg skal ikke si det, men det var veldig gøy. Da jeg kom over mållinjen jublet jeg for at jeg ikke ble tatt igjen av Ingvild, og tenkte «shit, dette var bra». Det var litt mer sprut enn det pleier å være. Det var gøy, sier Weng til TV 2.

Kari Øyre Slind ble nummer ni, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom på 14. plass.

De svenske sprinterne som ledet Touren etter gårsdagens sprintsuksess, falt som ventet gjennom på dagens distanserenn. Stina Nilsson endte på 39. plass i den blå ledertrøyen, nesten to minutter bak. Inga Ingemarsdotter var bedre med, men måtte ta til takke med en 13. plass, 54 sekunder bak.

