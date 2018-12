Stjerneduoen har begge fått sine kontrakter forlenget til juni 2020, men det har skjedd ved at United har benyttet seg av sin opsjonsrett. Hittil har ikke klubben greid å få dem til å binde seg til nye langtidsavtaler.

Kl. 17.15: Se Manchester United-Bournemouth på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

– Jeg vet at klubben ønsker at de skriver under fordi de er kvalitetsspillere. Det er opp til dem, men gresset er ikke mye grønnere på andre siden når du allerede er i Manchester United, sier Solskjær, ifølge Sky Sports , i forkant av søndagens ligakamp mot Bournemouth.

– Dette er verdens største fotballklubb, så du er på det beste stedet du kan være. Jeg håper å kunne guide disse to spillerne, og kanskje får jeg dem tippet over til å tenke at de vil bli værende. Spiller du fast i Manchester United, bør du gripe muligheten til å bli en del av klubbens historie, sier han videre.

De Gea har i United utviklet seg til å bli en av verdens aller beste keepere, mens Martial i sin tid ble hentet som verdens dyreste tenåring. Den franske angriperen imponerte i debutsesongen, men varierte i prestasjonene under José Mourinho. Denne sesongen har han blomstret igjen.

Som spiller tilbrakte Solskjær elleve år i United. Han var lojal til klubben og ble værende selv om han ofte måtte spille som innbytter.

– Jeg hadde mange sjanser til å flytte på meg, men manageren fortalte meg at jeg kom til å bli en viktig del av laget. Han sa at jeg kom til å få nok kamper.

– Jeg følte meg privilegert som fikk spille her. I tillegg var jeg sta. Klubben hadde blitt enig med Tottenham om å selge meg, men jeg sa «nei takk». Agenten min ville at jeg skulle dra, men jeg visste at jeg var på rett sted, sier Solskjær.

Kristiansunderen har fått en drømmestart på livet som United-manager. I debuten lekte rødtrøyene seg til 5-1 borte mot Cardiff, mens det sist onsdag ble 3-1 hjemme mot Huddersfield på Old Trafford.

(©NTB)

Kl. 17.15: Se Manchester United-Bournemouth på TV 2 Sport Premium eller Sumo! ​