Torsdag kveld ble Anne Elise Sæthre (63) og Marit Johanne Røed Sundal (57) påkjørt og drept da de var ute og gikk på en gangvei ved riksvei 15 i Kjølsdalen i Eid kommune.

Ulykken skjedde da en bil kom over i motsatt kjørefelt, og havnet på gangveien.

Begge de to kvinnene ble erklært døde av helsepersonell på stedet.

En mann i 50-årene ble fredag siktet for uaktsomt drap.

Fredag formiddag ble det forsøkt gjennomført avhør av den siktede, men på grunn av mannens tilstand ble avhøret avbrutt.

Løslatt

Den siktedes forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier at mannen ikke vil bli avhørt før 2. januar.

– Min klient er løslatt formelt av politiet og bor hjemme hos sine foreldre i påvente av avhør, sier Ihlebæk til TV 2.

Ihlebæk sier at det er ulike grunner til at den siktede ikke blir avhørt før neste uke.

– Det er flere grunner til at vi ikke har klart å avhøre ham. Først og fremst må min klient roe seg ned etter denne hendelsen. I tillegg har politiet lite ressurser i jula, samt at det er sykdom i min familie. Totalen av dette gjør at han blir avhørt først 2. januar, sier Ihlebæk.

– Stiller seg uforstående

Politiet forsøkte fredag å ta et formelt intervju med den siktede. Ulykken gikk så hardt inn på den siktede at han ble rådet av sin forsvarer til å ikke forklare seg videre før på nyåret.

– Jeg har kontakt med min klient flere ganger daglig. Han har det selvsagt fryktelig når han har to menneskeliv på samvittigheten, selv om han stiller seg helt uforstående til hendelsen, sier Ihlebæk.

Lensmann Tormod Hvattum i Nordfjordeid bekrefter overfor TV 2 at den siktede mannen i 50-årene ble løslatt fredag, etter de forsøkte å avhøre ham.

– Avhøret ble avbrutt fredag, da den siktede ikke ønsket å forklare seg. Det stemmer at vi har ressursproblemer, men vi var innstilt på å avhøre den siktede i dag. Men han kommer ikke til å bli avhørt før 2. januar, sier Hvattum.

– Helt ubegripelig

Fredag ettermiddag ble det avholdt minnestund for de to kvinnene i Kjølsdalen kyrkje. Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, sier til TV 2 at det var en sterk opplevelse.

– Det var en nærmest fullsatt kirke som var samlet i sorg etter en hendelse som er helt ubegripelig for oss alle. Men det gjorde godt å samles på denne måten, sier Bjørlo.

Ifølge ordføreren var de to avdøde kvinnene en sentral del av det lille bygdesamfunnet.

– Begge kvinnene var familiefolk og kom fra Kjølsdalen. De hadde et stort nettverk rundt seg, og var aktive i en bygd med et sterkt og aktiv bygdemiljø. Dette påvirker og berører alle, sier han.

