Morsselskapet Top Toy eier blant annet leketøy-butikkene Toys R Us og BR Leker, som finnes i en rekke norske byer.

Før helgen ble det kjent at selskapet hadde levert inn konkursmelding.

I Sverige og Danmark har flere butikker allerede stengt for godt. I Norge har det foreløpig vært full forvirring rundt den videre driften.

Forvirring

I en pressemelding på Top-Toys sine hjemmesider, som ble publisert på fredag, meldte selskapet at BR og Toys R Us sine nordiske avdelinger var erklært konkurs.

En eventuell konkurs i Norge vil bety at rundt 300 ansatte mister jobben. Men i en senere melding sto det at det kun var Danmark, Sverige og Finland som ble rammet av konkursen. De norske butikkene er ikke nevnt i denne meldingen, skriver NTB.

En ansatt på en Toys R Us-butikk i Bergen fortalte til Bergensavisen at de ikke har fått noe informasjon om den mulige konkursen.

– Det er ikke det at vi ikke vil si noe, men vi kan rett og slett ikke for vi har omtrent ikke fått noe informasjon. Vi vet ikke hvor lenge butikken kommer til å være åpen eller om den eventuelt vil starte opp igjen senere, sier den ansatte som ikke ønsker å oppgi navn til avisen.

– Mindre sansynlig

Ï en e-post til TV 2 sier talsperson for Top Toy, Lars Bo Kirk, at de kan bekrefte at det danske eierskapet i selskapet er konkurs og at det norske selskapet per dags dato ikke er direkte påvirket.

– Hva som skjer fremover er opp til konkursforvalteren i det danske selskapet. Men det er mindre sannsynlig at det norske selskapet kan fortsette som en isolert enhet på sikt. Det er det vi vet på nåværende tidspunkt, sier Kirk til TV 2.

Voldsom kritikk

I Sverige har fortvilelsen vært stor etter at Toys R Us annonserte at gavekort som var kjøpt til jul, ikke lenger hadde noen verdi som følger av konkursen.

«Det vil ikke lenger være mulig å bruke gavekort eller returnere varer. Det går derimot an å bytte varer», skrev selskapet, ifølge Aftonbladet.

Sven Ståhl hadde kjøpt gavekort på 2000 kroner til sine barnebarn til jul.

– Han er en ensom pensjonist, så han har det ikke så godt, sier Ståhl sin datter, Johanna Berglind til avisen.

Men etter å ha mottatt voldsom kritikk på sosiale medier snudde selskapet. Kunder som har kjøpt gavekort etter 30. november 2018 kunne få pengene tilbake.