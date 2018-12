Valget i gang i Bangladesh – to drept i uroligheter

VALG: Innbyggerne i Bangladesh står i kø utenfor valglokalene for å stemme. Foto: Anupam Nath

Over 700.000 soldater og sikkerhetsmannskaper er utplassert for å holde ro under valget i Bangladesh, som startet søndag morgen. To personer er meldt drept.