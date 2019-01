Det startet med en idé rundt lunsjbordet for fire år siden. Nå er Broompraten en av mest sette nettseriene på tv2.no.

Konseptet er egentlig ganske enkelt. Vi møter et knippe kjente profiler – for å snakke om bil. Allerede etter første episode i sesong én, så vi at Broompraten slo godt an, forteller Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Nå har antall seere bikket 750.000 siden premieren 14. februar 2016.

– Det er fantastisk moro å se at serien har truffet så godt. Vi er glad for at seerne våre liker konseptet, og ikke minst er det en hyggelig bekreftelse på at bil og lidenskap engasjerer mange der ute, sier Møller Johnsen.

Hellstrøm med rekord

I løpet av fire sesonger har vi blitt bedre kjent med 25 ulike personligheter, som alle deler en felles bilinteresse. Vi har snakket med Petter Solberg, Arne Fredly, Siv Jensen og Bjarne Brøndbo – bare for å nevne noen.

Det er fjerde, og foreløpig siste sesong, som kanskje er høydepunktet så langt. Her møter vi blant annet mesterkokk Eyvind Hellstrøm. Han viser stolt frem en av de kuleste bilene vi har møtt, nemlig kongen av alle børstraktorer: Mercedes G 63 AMG.

Beistet av en bil kombinert med en frittalende og lite beskjeden Hellstrøm, er nok viktige årsaker til at nettopp denne episoden satte sesongrekord med godt over 100.000 visninger.

Se også: Vi tar med Tommy Rustad tilbake på Vålerbanen – for å teste bil!

Høydepunktene

Det er Broom-journalist Mats Brustad som er idéskaper, regissør og reporter for Broompraten. Vi har derfor bedt han plukke ut sine tre favorittepisoder, og fortelle litt hvorfor akkurat disse utpeker seg.

Det er Brooms Mats Brustad som produserer alle episodene. Her er han på Vålerbanen sammen med Tommy Rustad.

1. Eyvind Hellstrøm

– Møtet med Eyvind er noe jeg ikke kommer til å glemme med det første. På opptaksdagen var jeg ganske spent på å møte ham. På TV har jeg jo hatt et inntrykk at det finnes mer jordnære personer, for å si det på den måten. Men sannheten er at Hellstrøm er en utrolig hyggelig fyr, som er genuint interessert i bil. Han har dessuten mye humor og mange historier på lur. Jeg skulle gjerne klippet en spesialepisode med ham. Den er jeg sikker på kunne vart i 30-40 minutter uten et kjedelig sekund, forteller Mats.

– Og hva gjør den til en av dine favorittepisoder?

– Det er kombinasjonen av kjøring med en utrolig heftig bil, samtidig som vi blir bedre kjent med bil-Eyvind. Her får vi rett og slett se flere nye sider av kokken, som nekter for å bli forbanna.

Under kan du se hele møtet med Eyvind Hellstrøm og hans helt spesielle G-Wagen:

Hellstrøm viser frem milliongliset – derfor mistet han lappen

2. Jan Erik Larssen

– I tillegg til min lidenskap for bil, er historiefortelling noe jeg brenner for. Derfor var det utrolig moro å få møte Jan Erik Larssen, som er eksepsjonell god på nettopp det. I tillegg er det mannen jeg har sett på TV gjennom Autofil og Broom, i hele oppveksten. Selve episoden syns jeg balanseres fint med alt fra latterkrampe til snakk om livets mørkeste sider. Og selvfølgelig bil da. Det skal alltid være tyngden i en Broompraten-episode, sier Mats.

Se også: Jan Erik Larssen satser på TV-comeback!

3. Arne Fredly

– Det er kanskje ingen overraskelse at møtet med Arne Fredly og Bugatti Chiron er og blir et stort høydepunkt for min del. Jeg husker godt jeg så bilen på Oslo Motor Show for et par år tilbake. Da sto den inngjerdet med strengt vakthold. Man kunne ikke en gang drømme om å ta på den. Da muligheten for å kjøre bilen dukket opp i sommer, følte jeg på en god blanding av ekstase og ærefrykt. I tillegg syns jeg det er utrolig stas å få høre Arne sin historie, og ikke minst kunne formidle dette videre gjennom Broompraten. Så ja, denne episoden er noe jeg setter høyt på listen over de råeste og mest interessante opplevelsene jeg har hatt.

Her kan du se hele møtet med investor Arne Fredly og hans Bugatti Chiron, verdt nesten 50 millioner kroner.

Se også: Arne fra Molde eier biler for 400 millioner

Under har vi samlet alle episodene av Broompraten. Hvilken episode er din favoritt? Vi hører gjerne fra deg i kommentarfeltet.

(Klikk på vis mer for å se alle episodene)

​