Med en maktdemonstrasjon av de sjeldne sikret ligaleder Liverpool seg en luke på hele ni poeng ned til Tottenham.

For det var ingen som helst tvil på Anfield. Jürgen Klopps menn regelrett valset over Arsenal. Og tyskeren var naturlig nok full av lovord etter kampslutt.

– Arsenal scoret et tidlig mål, men måten vi svarer på, er det verdensklasse over. Vi spiller fantastisk og gjør som vi hadde planlagt, sa Klopp.

Og det var særlig en situasjon som imponerte manageren. For da Liverpool fikk tildelt straffespark nummer to for kvelden, ga toppscorer Mohamed Salah ballen videre til Roberto Firmino.

– Jeg begynte nesten å gråte. Det var stort. Alle vet hvor sterkt «Mo» Salah ønsker å score mål, og at han i stedet gir ballen til kompisen... Det var virkelig fint, sa en tydelig rørt manager.

Firmino hadde få problemer med ansvaret fra straffemerket, og sikret seg samtidig hat-trick for kvelden.

– 5-1 mot Arsenal, det skjer ikke ofte. Jeg er virkelig stolt over guttene i dag.

Liverpool har ikke vunnet seriemesterskapet siden 1989/90-sesongen, men med et lag som ser sterkere ut enn på lenge har håpet for alvor satt seg i den røde delen av Liverpool.

– Liverpool-supportere kan både drømme og håpe på at det første ligagullet siden 1990 kan være i anmarsj, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter kampen mot Arsenal.

Manageren selv vil ikke snakke om tittelen ennå, men oppsummerer 2018-delen av sesongen på denne måten:

– Guttene har tatt store steg. Det er selvfølgelig viktig at vi fortsetter å gjøre det, men nå kan jeg ikke lenger klage over 2018, smiler Klopp.