Liverpool satte punktum for året med å filleriste Arsenal lørdag. De røde vant 5-1 og topper Premier League med ni poeng ned til Tottenham og ti poeng til Manchester City.

– Mestertakter, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i Premier League-studio.

Liverpool har ledet Premier League ved jul to ganger de siste ti årene. Det er også de to eneste gangene Premier League-lederen til jul ikke har stått igjen som mester i mai.

I 2008/09-sesongen var det med Rafael Benítez som manager. Fem år senere var det under Brendan Rodgers' ledelse at Liverpool gikk på trynet på oppløpssiden.

– Klopp klarer å skru av

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Liverpool har en manager i Jürgen Klopp som sprer selvtillit og trygghet i spillergruppen.

– Jeg så en som mente at en av Klopps styrker ikke bare var som trener, men at han personlig er flink til å skru av. Når kampen er over, så er den vekke. Han går ikke rundt og grubler, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

– Jeg kunne aldri vært trener på et sånt nivå. Ikke er jeg bra nok, men jeg hadde tenkt 24/7 på å være trener. Jeg hadde slitt meg totalt ut. Jeg hadde grublet på hva jeg burde gjort og hva jeg bør gjøre fremover. Han er trener når han er trener, men når han ikke er det, greier han å skru av og være en avslappet fyr. Jeg tror det smitter over på resten av laget, fortsetter han.

Thorstvedt mener Klopps holdning er synlig på banen.

– Det er så mye press fra absolutt alle kanter, så man må prøve å ta det vekk for å beholde fotballgleden, og det ser det ut som Liverpool har, sier han.

Liverpool havnet under mot Arsenal, men de snudde kampen på få minutter.

Positiv installasjon

– Når du slipper inn lite mål, så du er ute av trening på å komme under. Det skjer såpass sjelden at det kan bli en dolk i selvtilliten. Du kan begynne å tenke konsekvens; «dette er ikke vår greie likevel». Det gikk så fort å snu det, og på 1-1 så det ut som alt var tilbake der det skulle være for å fikse det. Det bor så mange mål i dette laget at ett mål ikke er nok til å få det av skinnene, sier Thorstvedt.

– Det virker som Klopp har installert positiv mentalitet i dette laget. Det er enkelt i teorien, men du skal leve i øyeblikket. Når det målet for Arsenal kommer, er det 80 minutter igjen. Det så også sånn ut på måten Liverpool opptrådte. Fortsetter de sånn resten av sesongen, vinner de, sier Hangeland.

Liverpool møter tittelkonkurrent Manchester City borte i neste kamp torsdag 3. januar. Søndag ettermiddag skal City ut mot Southampton på bortebane.