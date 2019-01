Toyota er mest kjent for å lage folkelige og fornuftige biler. Men de har faktisk en god del sportsbiler på samvittigheten også.

MR2, Celica og Supra er bare noen av modellene mange har et godt forhold til. Sistnevnte har vært selve flaggskipet for Toyota sine sportsbiler.

Derfor jublet virkelig mange da det ble kjent at Supra gjør comeback. Det skjer på den internasjonale bilmessen i Detroit, 14. januar.

Avslørt

Frem til nå har Toyota kun vist oss noen godt kamuflerte bilder av den kommende legenden. Og det var nok ikke meningen at bildene som nå har lekket, kun dager før verdenspremieren, skulle se dagens lys.

Det er Toyota i Tyskland som trolig har tabbet seg ut, ved å publisere to rykende ferske bilder. Dermed kan vi nå avsløre hvordan femte generasjon Supra ser ut i endelig versjon.

Ut fra bildene kan vi ikke se noen store overraskelser. Men proporsjonene og de frekke detaljene, særlig ved hekkpartiet, kommer naturligvis mye bedre frem nå.

Diffusoren og pottene bak minner veldig om dagens GT86.

Legende

Når Supra om få dager gjør offisielt comeback, er det til manges store glede. Dette er tross alt en legende som har være med oss helt siden 1978, da som en spesialmodell av Toyota Celica.

Slik ser prototypen av Supra ut.

I dag er det nok mange som husker fjerde generasjon (A80) aller best. Det er modellen med mest særpreg – og ikke minst kjenner mange den fra filmsuksessen The Fast And The Furious.

Nå er det 16 år siden denne gikk ut av produksjon, men bilen er fortsatt å se i Norge. Spesielt hvis du tar turen på et Gatebilløp, der lever legenden i beste velgående ennå.

BMW-samarbeid

Mange er spent på hvordan Supra ala 2019 kommer til å oppføre seg. Det er naturligvis store forventninger til hva som skjuler seg under panseret. Her vil nok mange glede seg over at Toyota beholder tradisjonen med seks sylindere på rekke.

Men, noen egenutviklet motor fra Toyota blir det ikke. Nye Supra er nemlig den første bilen som bygges i samarbeid med BMW.

Det er slik mange husker Toyota Supra aller best. Dette er fjerde generasjon (A80) 1993-2002.

Den skal dele plattform med nye BMW Z4, og ryktene sier at den i alle fall får én rekkeseker-motor fra BMW-systemet. Det er ventet å være 3-literen som har 340 hk. Kreftene blir sendt til bakhjulene, og skal gi Supra en sterk 0-100 km/t-tid på rundt 4,5 sekunder.

Hvis det høres litt drøyt ut, så kan du trøste deg med at det kommer en litt mer folkelig modell også. Den får ca 250 hk – og blir følgelig mer overkommelig priset.

