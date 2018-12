I alt har 96 barn og deres foreldre vært med på undersøkelsen som danske TV 2 har gjort i samarbeid med forskere fra universitetet i Århus.

Den viser klart og tydelig at jo mer tid barna bruker foran skjermen, jo mer bekymret blir foreldrene deres.

Undersøkelsen deler barna opp i to grupper: En bekymringsgruppe og en sammenligningsgruppe.

Barna i den første gruppen spiller så mye som 235 minutter i gjennomsnitt på hverdager og 402 minutter lørdager og søndager. I den andre gruppen spiller barna henholdsvis 116 minutter og 170 minutter på hverdager og i helger.

I forskernes undersøkelser fikk barna gjennomføre flere praktiske oppgaver for å måle trivsel og avhengighetstrekk.

Et av de viktigste funnene er at barna i bekymringsgruppen scorer marginalt høyere enn de andre barna på trivsel. Undersøkelsen har brukt Verdens helseorganisasjons (WHO) redskaper for å måle glede, energi og hvorvidt hverdagen oppleves som interessant.

Videre har de gruppene tilnærmet like god kognitiv kontroll, viser undersøkelsen.

Taster raskere

Barna i bekymringsgruppen har likevel en noe høyere score når det kommer til avhengighetsliknende atferd. Atferden er imidlertid ikke av en slik type at forskerne mener barna kan kalles avhengige av dataspill.

Det er heller ingenting som tyder på at at barna i bekymringsgruppen er i større fare for å utvikle ande typer avhengighet enn andre barn.

– For oss så ser det ut som om de barna som spiller seks til åtte timer, de liker utrolig godt å spille dataspill, og gjør det kanskje bare fordi det er en morsommere verden å være i. Men det ser ikke ut som om det er relatert til sykdom på noen måte, sier forsker Andreas Lieberoth ved Interacting Minds Center ved Aarhus Universitet.

På ett område presterer dessuten barna i bekymringsgruppen klart bedre enn sine jevnaldrende klassekamerater: De er betydelig raskere til å skrive på tastatur.

Fortsetter spillingen

Hjemme på Majorstua har Oliver Neby Morønning (12) besøk av klassekameraten Lukas Bekkelund (12).

– Det eneste vi egentlig gjør uten å spille i helgene på vinteren, det er å gå på do og spise, sier Linus til TV 2.

Faren til Oliver, Frank-Tore Morønning, sier han holder et øye med barnas dataspill.

– Hvis de blir veldig giret så får de pauser, sier faren, som selv spilt mye dataspill. Han mener det er flere fordeler ved å være god i spill.

Blant annet har Morønning tatt med seg erfaringer inn i arbeidslivet, som multitasking og sosialisering, poengterer han.

Sønnen Linus er strålende fornøyd når han får høre om de danske forskernes funn.

– Dette er bra nyheter. For mange sier det er skadelig og at det ødelegger fantasien. Jeg er litt enig i at det kan gjøre det. Men da må man egentlig bare gå ut kanskje en dag i uka, sier han.