Liverpool kjørte over Arsenal – Roberto Firmino med hat trick

Straffesparket var ikke særlig bra og Bernd Leno var borti den, men forsøket fra Salah gikk i mål til 4-1, som var pauseresultatet på Anfield.

– Det er en syk omgang, og det er null sjanse for at Arsenal kommer tilbake. Liverpool har sluppet inn åtte mål hele sesongen og nå må de slippe inn tre mål for at Arsenal skal ta poeng. Det er heller et spørsmål om Liverpool gidder å holde gasspedalen inne, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Wijnaldum har vært PLs beste midtbanespiller denne sesongen. Jevnt over veldig veldig god, enorm i dag — Simen Stamsø-Møller (@SimenAxel) 29. desember 2018

Firmino scoret hat trick

Liverpool gikk rett i strupen på Arsenal fra start av andreomgang, men gjestenes forsvar klarte å hindre Liverpools angripere.

Etter en times spill kunne Liverpool-manager Jürgen Klopp tillate seg å bytte ut Sadio Mané og sette inn kaptein Jordan Henderson.

Men det tok ikke brodden ut av Liverpool, og flikket Salah lagkamerat Fabinho nydelig gjennom. Brasilianerens skudd ble fint reddet av Leno.

Etter 65 minutters spill fikk Liverpool straffespark da Sead Kolasinac gikk tøft i ryggen på Dejan Lovren. Michael Olivier pekte på straffemerket, hvor Roberto Firmino fullførte sitt hat trick til 5-1 for hjemmelaget.

Resten av kampen ble en transportetappe for begge lagene, men mot slutten av kampen burde Alexandre Lacazette hatt straffespark da han ble felt av Nathanial Clyne, men Oliver lot spillet gå.

– Straffespark, men ingen praktisk betydning, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.