Elverum - Halden 30-22 (14-10)

Halden kjempet for sitt første NM-gull, men Elverums super-keeper, Morten Nergaard, gjorde livet surt for debutantene. Dermed kunne Elverum løfte kongepokalen foran et fullsatt Oslo Spektrum – for første gang siden 2009.

– Det er gøy og du spiller på deg selvtillit for hver redning. Nå skal vi ta oss en skikkelig fest. Endelig kan vi feire et gull og ikke andreplassen, som vi er vandt med, sa Nergaard til TV 2 etter seieren.



– Morten Nergaard fortjener en gullmedalje av Erna Solberg. Han burde nesten en plass i regjeringen etter det han presterte her i kveld, spøkte TV 2s kommentator Harald Bredeli da statsministeren delte ut gullmedaljene til Elverum-spillerne.



– Samler ikke på sølv

Til tross for å ha sikret Halden klubbens første NM-medalje var det en skuffet gjeng etter kampslutt.

– Andreplass er den første taperen, så det er ikke noe vi samler på, sa en skuffet Trym Bilov-Olsen til TV 2.

– Det ble tøft. Vi visste vi måtte ha en optimal dag skulle vi slå Elverum, men vi brenner for mange sjanser. Jeg vet ikke hvor mange det ble til slutt, men det var mange, sa Halden-trener Jan Thomas Lauritzen.

Levende vegg i mål

Det ble tidlig klart at Halden hadde tatt turen til Oslo med mål om å sikre sin første gull. Men med en Morten Nergaard i storform i Elverum-målet ble det lettere sagt enn gjort.

– Nergaard er der igjen. Skal det være den kvelden da, utbrøt TV 2s kommentator Harald Bredeli.

Midtveis i førsteomgangen stod 31-åringen med en redningsprosent på over 50 prosent.

– Vi har sett det før. Når Nergaard først har spikret igjen så er det stengt. Det er stor idrett det han driver med nå, sa TV 2-ekspert Bent Svele.

Med en keeper i ypperste klasse kunne Elverum skaffe seg en liten luke, og gikk til pause med 14-10-ledelse.

Overlegne

Til tross for gjentatte forsøk fortsatte Halden med å finne en vei forbi 31-åringen i Elverum-målet. Midtveis i andreomgang var redningsprosenten fortsatt på 50 prosent, mens Elverums forsprang hadde økt til seks mål.

Og slik fortsatte det i Oslo Spektrum. Selv om Nergaard fikk hvile seg på tampen, kunne Elverum kontrollere inn til en overlegen seier, 30-22.