I nesten to timer måtte mannskapet om bord på tråleren Northguider klare seg selv i isødet før redningshelikopteret kom og gjennomførte en dramatisk redningsaksjon helt nord på Svalbard fredag.

Dagen derpå er det tid for ettertanke.

– Det er vanskelig å forklare hvordan det opplevdes. Når det er så dårlig vær og så kaldt. Det er en vanskelig situasjon å være i. All ære til redningsmannskap og mannskap som gjorde en fantastisk jobb, sier en dypt preget kaptein Atle Forland til TV 2.

20 minusgrader

Det var ned mot 20 minus, sterk kuling fra nordvest og dårlig sikt da tråleren gikk på grunn. Det gikk litt tid før de fikk beskjed om at redningshelikopteret var på vei.

– Det er en voldsom lettelse å få beskjed om at redningshelikopteret er på vei, og kunne formidle det videre til besetningen. Det er en enorm lettelse, men også en veldig rar følelse å forlate båten, sier han.

Ingen fra mannskapet måtte gå i det iskalde vannet og ingen ble skadet, noe reder i Opilia, Arne Birkeland, er takknemlig for. Han forteller om nervepirrende minutter mens han ventet på nyheter om besetningen.

– Fryktet for livet

– Det var kjempedramatisk. Det var lange minutter til vi fikk beskjed om at gjengen var reddet. Lettelsen var stor da beskjeden kom at alle var på vei til Longyearbyen, sier Birkeland til TV 2.

Etter to timer i isødet kom redningen. Foto: Sysselmannen

– Fryktet du for livet deres?

– Ja, det er helt klart. Dette er særdeles barske områder, så det er marginale grenser, sier Birkeland.

Han er takknemlig for at redningsaksjonen gikk så bra.

– Det er helt fantastisk. Mannskapet var rolige om bord, de klarte å holde hodet kaldt under redningsaksjonen, noe som viser at øvelse har hatt sin misjon. De gjennomførte det veldig godt, uten at noen fikk panikk, sier Birkeland.

Må undersøkes

– Hva skjer med båten nå?

I sterk kuling, 20 minusgrader og høye bølger nord for Svalbard, klarte alle 14 om bord å holde seg tørre til redningen kom.

– Båten skal fjernes. Forhåpentligvis flyter den slik at vi kan dra den derfra. Vi håper på et værvindu i morgen slik at vi kan sende opp helikopter slik at vi kan se tilstanden til fartøyet.

– Vet dere hva som forårsaket ulykken?

– Vi har ikke gått inngående i de tingene. Hovedfokuset har vært mannskapet og hensyn til dem. Deretter kommer fartøyet. Hva som skjedde kommer fram når Sysselmannen har gjort sine forhør, sier rederen.

Mannskapet skal reise hjem så fort som mulig. De er svært takknemlig for måten de er tatt vare på i Longyearbyen og av rederiet.

– Jeg kan ikke takke nok. Vi er tatt imot som konger her, sier kapteinen.

