Fulham - Huddersfield 1-0

Fulham så ut til å spille målløst hjemme mot Huddersfield, men på overtid avsluttet Aleksandar Mitrovic en strålende kontring til kampens eneste mål og 1-0-seier.

Da tok det av for tidligere Fulham-stopper og TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Det er det beste som er blitt produsert i Republikken Serbia noensinne, utbrøt Hangeland i «Målshow».

Seberen var høyt oppe etter seieren.

– Etter forrige kamp sa jeg at jeg var så skuffet at jeg ville gråte. I dag er jeg så glad at jeg har lyst til å gråte, sier Mitrovic til Sky Sports.



Fulham hadde en gyllen mulighet til å ta ledelsen å få minutter senere, men Aboubakar Kamara misbrukte straffespark.

Kamara ordnet straffespark da han vippet ballen opp i hånden på en Bournemouth-forsvarer i sluttminuttene.

Aleksandar Mitrovic er normalt Fulhams faste straffeskytter, men Kamara nektet å gi fra seg ballen. Fra elleve meter fikk Kamara reddet forsøket av Huddersfields danske keeper Jonas Lössl.

– Kamara er kanskje den som er minst til å stole på i dette Fulham-laget. Skal han ta straffesparket mot Hammersmith End? Det er et sesongdefinerende spark på ballen, kommenterte Hangeland.

Fulham går opp på 18. plass med seieren, ett poeng bak trygg grunn. Huddersfield falt til sisteplass.

Stefan Johansen var ikke med i Fulham-troppen for andre kamp på rad.