Flyet var på vei fra Island til Budapest da en overstadig beruset og kranglevoren mann gjorde flyturen så ubehagelig for medpassasjerer at kapteinen valgte å lande i Bergen for å kaste ham av.

– Flyet er fra selskapet Wizzair og kapteinen ønsket ikke lenger å ha med den overstadig berusede passasjeren sier operasjonsleder Lars Geilte ved Vest politidistrikt til TV 2.

Mannen er en 37 år gammel kroat, sier Geitle.

Ingen ble skadet, men mannen var til sjenanse og oppførte seg ufint, opplyser politiet, men har ingen detaljer utover det.

Turen til Budapest endte altså i drukkenskapsarresten i Bergen for 37-åringen.

– Det vil komme en anmeldelse fra flyselskapet og det kommer en anmeldelse fra politiet for ordensforstyrrelse, sier Geitle.

Konsekvensene for å påføre flyselskaper merutgifter for slike mellomlandinger kan potensielt føre til høye bøter.

I juni skrev TV 2 om en svensk passasjer som ble ilagt bot på 170.000 kroner for å ha røykt på toalettet, som førte til mellomlanding, ekstra sikkerhetssjekk av flyet, og store forsinkelser.