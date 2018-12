Se video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst.

Saken oppdateres!

– Det løpet her var et kaos. Finalen var veldig fin, da var det litt flere folk som fant posisjonen. I kvarten og semien gikk vi på skiene til hverandre, sier Klæbo til TV 2.

– Det var nummeret før jeg tok et gjerde. Det var ikke måte på, men det er sånn det skal være i sprint, tilføyer han.

Klæbo vant prologen og kvartfinaleheatet.

I semifinaleheatet holdt han på å rote det til da han havnet for langt bak i den siste bakken, men slapp med skrekken etter å ha gått inn som nummer to – foran Federico Pellegrino på målfoto. Tiden ville ikke ha holdt til finaleplass.

– Jeg holdt på å gå på hodet og rævva ut i semifinalen. Det var så vidt, kommenterer Tour-debutanten overfor TV 2.

Stor ledelse

I finalen knivet han med Aleksandr Bolsjunov om å ligge i tet. Det gjorde Klæbo inn i den siste bakken.

Der klinket han til, men ble fulgt. På oppløpet gjorde han – i kjent stil – som han ville. Ingen var i nærheten av å følge ham. Nærmest var den franske duoen Richard Jouve og Lucas Chavanat. Sindre Bjørnestad Skar ble nummer fire, mens Emil Iversen ble nummer fem.

Bolsjunov endte på sjetteplass i finalen.

Vil fullføre Touren

Klæbo kan nå slå i bordet med en pangstart på Tour de Ski. Som vinner av sprinten er han blitt tildelt 60 bonussekunder, og går morgendagens 15-kilometer fristil i ledertrøyen. Selv har 22-åringen lyst til å fullføre Touren.

– Vi tar det dag for dag. Jeg må være ærlig med meg selv og se hvordan kroppen er, det er tross alt noe som kommer senere i vinter, sier Klæbo.

Men:

– Jeg er motivert for å gå hele, og har fått en veldig god start nå, følger han opp.

Han har nå en ledelse på 21 sekunder til erkerivalen, Bolsjunov.

– Bolsjunov var sterk i dag òg. Det er viktig for oss at han ble nummer seks og ikke to med tanke på sekunder, konstaterer den olympiske mesteren i sprint.

Det er sprintkongens andre verdenscupseier denne sesongen.

Neste Tour-sprint er i Val Müstair 1. nyttårsdag.

Øvrige norske resultater

Ut i prologen: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

Ut i semifinalen: Finn Hågen Krogh, Eirik Brandsdal.