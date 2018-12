Det ble bare nesten for Maiken Caspersen Falla, som kjempet om en finaleplass på fristilsprinten i Tour de Ski.

28-åringen tok tidlig initiativet i semifinale-heatet, men inn på oppløpet kom konkurrentene raskt.

– Jeg er skuffet. Hadde jeg kommet til finalen hadde det vært en skikkelig opptur, og det trenger jeg snart, sa Caspersen Falla til NRK etter løpet.

Svenske Ida Ingemarsdotter snek seg over mållinjen først. Det måtte photo-finish til for å avgjøre hvem som var først av Caspersen Falla og Yulia Belorukova. Tiden viste to hundredeler i favør den russiske jenta.

– Jeg vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes. Jeg går på det jeg kan, men Ida kommer ekstremt fort. Jeg bommer kanskje litt på oppløpet, men sånt skjer.

Falla ble klokket inn på 2.36,80 som heller ikke var god nok tid til å gå videre som «lucky loser». Svenske Linn Sömskar var kun ett hundredels sekund raskere enn den norske sprinteren.

Heller ikke Lotta Udnes Weng, som startet i samme heat som Caspersen Falla, klarte å ta seg videre til finalen.

Det ble i det hele tatt en skuffende start på Tour de Ski sett med norske øyne. Heidi Weng, som har vunnet Touren to sesonger på rad, røk overraskende ut allerede i prologen.

Hele syv norske jenter stod til start i kvartfinale-heatene, men kun Maiken Caspersen Falla og Lotta Udnes Weng maktet å ta seg videre.

Ingvild Flugstad Østberg er blant favorittene til å vinne Touren, men kom bakpå i sitt kvartfinale-heat, og gikk i mål til en fjerdeplass. Tiden var heller ikke god nok til semifinale-plass.

– Sprint er veldig gøy når det går bra, men irriterende når det ikke er stang inn. Det var ikke dette jeg hadde håpet på i dag, sier Flugstad Østberg til NRK etter løpet.

