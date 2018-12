Forbauset Sundby etter arrangørskandale: – Hva faen er det som skjer?

– Vi mistet kontakten mellom startpinnen og tidtakerrommet. Men vi har et backup-system, så vi kunne få frem de riktige tidene manuelt i etterkant, sier Pierre Mignerey til Expressen.

Han fortsetter med å beklage overfor utøverne, men vet ikke nøyaktig hva som har forårsaket skandalen.

– Vi må finne ut av hva som har skjedd. Trolig er det en kabel som er ødelagt. Kanskje var det noen som kjørte over en, men det viktigste er at det ble riktig til slutt, mener Mignerey.

– Totalt sett like bra

TV 2s langrennsekspert spekulerer på om det kan ha vært hell i uhell for den norske distansespesialisten, foruten de potensielle bonussekundene.

– Det er synd for Martin som trodde at han hadde gått videre, sier han, før han følger opp:

– For Martin betyr det at han bare får mer hvile i dag enn om han hadde gått videre. Ingenting tyder på at han ville ha hevdet seg høyt i dag. For ham kan det totalt sett være like bra. Det er mer typer som Klæbo og Bolsjunov som er avhengige av å få en luke til de sterkeste bakkeklatrerne på sprint.

Klæbo raskest

Johannes Høsflot Klæbo leverte på sin side en knallsterk sprintprolog i Tour de Ski-åpningen, der fem av ti nordmenn tok seg videre.

Klæbo sparte ikke på kruttet i prologen og var hele 1,17 sekunder foran toeren og hjemmehåpet Federico Pellegrino i Toblach.

Tredje raskest var franske Lucas Chanavat. Deretter fulgte Emil Iversen, mens Sindre Bjørnestad Skar noterte sjette beste tid.

Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh tok seg også videre til utslagsrundene.

Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger må se finalene sammen med Sundby fra tribuneplass.