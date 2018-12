Like før jul ble Storbrittanias nest travleste flyplass stengt i over 36 timer, etter at flere droner ble observert i luften.

Kaoset førte til hundrevis av kanselleringer og store forsinkelser blant reisende som skulle hjem til jul.

Misforståelse

Britiske The Telegraph skriver nå at noen av dronene som ble observert, kan ha tilhørt politiet.

Det bekrefter sjefskonstabelen for politiet i Sussex til avisen.

Politiet mottok 115 observasjoner av droner, hvorav 92 av disse skal komme fra troverdige kilder.



– Vi brukte selvfølgelig våre egne droner for å etterforske saken, så det kan ha vært en grad av misforståelse her, sier Giles York i Sussex-politiet til The Guardian.

To droner som ble funnet av politiet i nærheten av flyplassen, har senere blitt sjekket ut av saken. De mener derfor at de ikke har funnet dronene som skal ha forårsaket forsinkelsene på Gatwick før jul.

Ektepar pågrepet

22. desember ble en mann og en kvinne pågrepet mistenkt for å ha sendt opp dronene. Den 47 år gamle mannen og den 54 år gamle kvinnen ble kort tid etter løslatt uten en siktelse.

Til tross for dette ble paret identifisert i flere britiske medier. På forsiden av Daily Mail 23. desember publiserte avisen et stort bildet av paret med tittelen: «Er dette idiotene som ødela julen?».

Advokat Mark Stephens, mener ekteparet vil ha en sterk sak om de ønsker å gå rettslige veier. Han mener de kan ha rett på en erstatning på over 800.000 kroner fra avisene som identifiserte dem.

– Hjemmet vårt er gjennomsøkt, og vårt privatliv og identitet er fullstendig blottlagt. Navn, bilder og personlig informasjon om oss har vært kringkastet verden over, sa mannen da han møtte pressen etter løslatelsen.