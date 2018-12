Saken oppdateres!

Verdenscupvinneren røk ut i prologen på fristilsprinten i italienske Toblach.

Weng havnet på 42. plass – 8,5 sekunder bak leder Sadie Bjornsen.

– Jeg har hatt det enda dårligere i de andre sprintene, så jeg er nærmere i prologen nå enn sist. Det er hvert fall positivt, sier 27-åringen til TV 2.

– Jeg har ikke noen store forventninger sammenlagt. Målet mitt er at kroppen skal fungere og at jeg skal gjøre det bra på noen etapper. Det er det viktigste for meg, følger hun opp.

Også Silje og Kari Øyre Slind er ute. Søstrene gikk knepent raskere enn Weng, men det holdt ikke til å karre seg inn blant de 30 beste.

Sju norske kvinner er kvalifisert til kvartfinale-heatene.

Det er Maiken Caspersen Falla (12), Ingvild Flugstad Østberg (14), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (15), Tiril Udnes Weng (19), Anna Svendsen (20), Lotta Udnes Weng (21) og Mari Eide (22).