Det opplyser politiet i København.

Nicki Bille ble tirsdag kveld truffet av hagleskudd i sin leilighet på Sluseholmen i København. Den omstridte fotballspilleren ble alvorlig skadd da han ble skutt i underarmen, men han er utenfor livsfare.

Politiet pågrep en 30 år gammel mann og en 23 år gammel kvinne etter skyteepisoden.

Onsdag ble de to siktede varetektsfengslet i tre dager. Lørdag formiddag er politiet i København kommet fram til at det ikke er grunnlag for å holde dem ytterligere innesperret.

– Vi opprettholder siktelsen, men vi synes ikke at fengslingsgrunnlaget er til stede. De blir løslatt på bakgrunn av en samlet vurdering av saksmaterialet, sier etterforskningsleder René Jensen.

En tredje siktet person i saken, en 30 år gammel mann, er stadig på frifot.

– Vi leter fortsatt etter den siste mannen, bekrefter Jensen.

Han opplyser videre at Nicki Bille Nielsen er blitt operert, og at han fortsatt er innlagt på sykehus.

