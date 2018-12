Se hvordan Tottenham smadret Bournemouth i vinduet øverst!

– Alle har forskjellige kvaliteter i verdensklasse, som gjør at de utfyller hverandre så bra. Det er en synd og skam at vi ikke har fått sett dem oftere sammen denne sesongen, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han snakker om Christian Eriksen, Heung-Min Son, Dele Alli og Harry Kane.

Bare tre ganger denne sesongen har Mauricio Pochettino startet med alle fire samtidig i Premier League, mye på grunn av skader og Sons landslagsfravær.

Målfestgaranti

Når super-kvartetten først får slippe til, er det målfestgaranti. De tre kampene de har startet sammen, har de liljehvite scoret elleve mål – til tross for at de har møtt god motstand i Chelsea, Arsenal og Everton.

Mot sistnevnte scoret Pochettinos superangripere seks ganger. Stamsø-Møller spår at Tottenham-fansen får se super-kvartetten langt oftere fremover.

– Det har noe å gjøre med skader, men jeg tror at det ligger en skummel plan bak det òg. Pochettino vil gjøre dem klare til det som komme skal, sier han.

– Det er herfra og ut alt avgjøres. De er med i alle turneringer. Hvis Pochettino kan få dem inn i vårsesongen i perfekt form, eller tilnærmet perfekt form, er Spurs veldig skumle, advarer TV 2s fotballekspert.

– Ikke best i ligaen

– Har de den beste angrepsrekken i ligaen?

– Nei, det synes jeg ikke. De nærmer seg og er omtrent på høyde, men jeg synes at Liverpool og City er litt foran fortsatt, svarer han.

Stamsø-Møller tror imidlertid at forskjellen kan utjevnes dersom angrepsstjernene får sjansen til å spille oftere sammen.

– I og med at disse Spurs-spillerne bare blir bedre og bedre hver for seg, og at de er så gode selv om de ikke har spilt så mye sammen, ser jeg ikke bort fra at de kan få et like slagkraftig angrep som Liverpool og City, sier han.

Utfyller hverandre

Fotballeksperten mener at særlig Son har bidratt til å tilføre noe nytt i det fryktinngytende Tottenham-angrepet. Slik vurderer Stamsø-Møller de fire stjernene:

Om Heung-Min Son: – Han er en av dem som har blomstret noe voldsomt de siste årene, og er blitt en av de verste motspillerne å møte for et forsvar. Han mangler kanskje litt blikk for spillet, og kan bli litt vel ego. Men det kan man si om Salah òg. Og se hva han får til. Son er veldig direkte, rett på mål og gjennombruddshissig, noe Spurs kanskje har manglet tidligere.