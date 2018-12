Politiet i Sarpsborg rykket fredag formiddag ut til en bolig i Moenskogen etter meldinger om en «alvorlig hendelse».

Da nødetatene kom frem til stedet fant de en alvorlig skadd kvinne. Hun ble senere erklært død.

Like før klokken 12 fredag, bekreftet politiet at de etterforsket saken som et drap.

Den avdøde kvinnens ektemann ble senere pågrepet og siktet for drapet.

Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Halden tingrett. Mannen blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det bekrefter politiet til TV 2.

Den siktede sitter foreløpig fengslet i Halden fengsel.

I kjennelsen fra tingretten kommer det frem at retten mener det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken, dersom han løslates.

«Siktede ble pågrepet fredag og saken er i en helt innledende fase. Saken gjelder særdeles alvorlige forhold, nemlig drap og grov kroppsskade», står det videre i kjennelsen.

Paret har to barn sammen, og de skal ha vært til stede i boligen da drapet fant sted.

Naboer som Sarpsborgs Blad har vært i kontakt med, sier at de så en liten gutt med blod på seg utenfor boligen.

Ifølge avisen skal drapsvåpenet ha vært en øks.

Mannen som nå er siktet for å ha drept sin egen kone, ble tidligere i desember tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn. Ifølge tiltalen ble gutten forlatt i en badebalje mens faren gikk til et annet rom.