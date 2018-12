I fjor på nyttårsaften og 1. januar ble det registrert 184 branntilløp på bygninger og erstatningsbeløpet kom opp i over 58 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

Noen av disse branntilløpene kategoriseres som enten antatt påsatt eller menneskelig feil.

Kraftig kutt

For de aller fleste av oss er nyttårsaften forbundet med alkohol og raketter. Men er du beruset og samtidig uforsiktig med bruk av fyrverkeri, kan det koste deg dyrt.

– Hvis man selv har bidratt til et branntilløp, eller at huset i verste fall har brent ned fordi man har vært uaktsom, så vil man få en kraftig avkorting i forsikringsutbetalingen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, til TV 2.

Hvis alkohol har vært inne i bildet, vil uaktsomheten være mye sterkere. Avkortingen kan i verste fall ende på over 50 prosent.

– Verste mulige scenario er at huset brenner ned, og at man ikke får noe forsikring igjen. Det er ingen hyggelig start på året om huset brenner ned fordi far gikk amok med monsterbatteriet, sier Brandeggen.

Tradisjon

Til tross for at det hvert år advares mot å bruk av fyrverkeri i beruset tilstand, oppstår det stadig personskader knyttet til dette. I fjor ble det registrert 43 personskader. Ni av disse var øyeskader, hvorav tre alvorlige.

Brandeggen i Tryg Forsikring tror grunnen til dette kan være knyttet til tradisjon.

– Det er ikke noe å legge skjul på at for de aller fleste er alkohol og fyrverkeri en gøy inngang på året, så fremt det ikke skjer ulykker, sier han.

FOLKEMENGDER: Brannvesenet sier det ofte kan oppstå problemer når store folkemengder samles for å skyte opp fyrverkeri. Foto: Bøe, Torstein

For brannvesenet rundt omkring i landet er nyttårsaften en svært travel dag. Morten Grimstad, vaktkommandør ved 110-sentralen i Oslo, Asker og Bærum, sier at de rykker ut både på branntilløp i hus og personskader.

– Det blir ofte mye ulv, ulv på nyttårsaften, fordi folk er uforsiktige. Jo mer tull man rykker ut på, desto mindre beredskap har man til andre ting, sier Grimstad.

– Svært dårlig miks

Brannvesenet sier at det største problemet på nyttårsaften er store private fester hvor det ikke er avklart hvem som har ansvaret for å avfyre rakettene.

– Det er viktig å plukke ut de som skal ha ansvaret for fyrverkeriet og at disse holder seg unna alkohol. Oppskyting av fyrverkeri i samsvar med alkohol er en svært dårlig miks, sier Morten Grimstad.

Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring oppfordrer folk til å bruke hodet under den kommende nyttårsfeiringen.

– Man skal ikke slutte å feire at vi går inn i et nytt år, men bruk hodet. Om du ikke selv er beruset, men ser folk som er fulle og dumme så er det lov å gripe inn. Beskyttelsesbriller er også den billigste forsikringen du kan ha, sier Brandeggen til TV 2.