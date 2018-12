Belgiske Gent skal være interessert i å hente den norske Premier League-spissen på lån.

Både The Guardian og den velinformerte journalisten Kristof Terreur fra belgiske Het Laatste Niuews melder om interessen.

I så fall gjenforenes Sørloth med treneren han spilte under i Midtjylland, Jess Thorup.

– Chelsea tilbød Crystal Palace Michy Batshuayi for noen uker siden, men klubben ser nå etter andre spisser, skriver Terreur på Twitter.

Den spissen kan komme fra Liverpool, skal en tro The Guardian. Ifølge avisen er Crystal Palace interessert i å hente Dominic Solanke, som er helt ute i kulden hos serielederen, på lån ut sesongen.

Roy Hodgson skal også vurdere å avbryte Jordan Ayews lån fra Swansea når overgangsvinduet åpner i januar, skriver The Guardian.

Sørloth har slitt voldsomt med spilletiden under Roy Hodgson, til tross for at 23-åringen ble hentet for store penger for mindre enn et år siden.

Trønderen har ikke fått starte i Premier League denne sesongen. Han er blitt byttet inn tolv ganger, der hans lengste innhopp er på 32 minutter. Som oftest har han måttet avfinne seg med å bli byttet inn når ti minutter gjenstår, noe han uttrykte misnøye med under landslagssamlingen i oktober.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg trenger spilletid. Jeg er ikke så interessert i så sitte på benken over lengre tid, sa Sørloth den gangen.

I forkant av søndagens oppgjør mot Chelsea, la Crystal Palaces manager ikke skjul på at han er ute etter å fornye stallen i januar.

– Vi har spillere vi håper, hvis de er tilgjengelige, at vi kan overbevise til å komme hit. Det er noe som jobbes med. Hvem vet om noe kommer til å skje? Men jeg mener fortsatt at det viktigste er å fortsette å bygge og ha troen på de spillerne vi har. Jeg mener ikke at vi har dårlige spillere, siteres Hodgson av Independent.