Pacific Tsunami Warning Centre meldte om skjelvet rett før klokka 5 lørdag på Twitter.

Skjelvet var 49 kilometer dypt med episenter 193 kilometer øst for byen General Santos. Tsunamivarselet som ble sendt ut gjaldt områder innen 300 kilometer fra episenteret, som inkluderer øyer i Filippinene og Indonesia.

En drøy time senere meldte Pacific Tsunami Warning Centre at det ikke lenger var fare for tsunami, ettersom målinger på havnivå nær episenteret ikke hadde registrert noen bølgeaktivitet.

Ingen meldinger om skadde

Filippinske myndigheters seismologer opplyser at byer sør i landet kunne merke skjelvet som ganske sterke rystelser. De har ingen umiddelbare meldinger om ødeleggelser eller skadde.

Til tross for at det ikke er meldt om skader og at det sies at sannsynligheten for skader er liten, minnes det om at jordskjelv den senere tid har utløst jordskred som igjen har medført følgeskader i samme region.

Den største katastrofen Filippinene har hatt i senere tid, var i 2013 da et jordskjelv med styrke på 7,1 medførte at mer enn 220 mennesker mistet livet.

To i Indonesia

Indonesia har blitt truffet av to store tsunamier i år. Den siste utløst da et vulkanutbrudd medførte et skred ned i havet 22. desember. Mer enn 420 mennesker mistet livet i den uvarslede tsunamien som traff kystlinjene av Java og Sumatra.

En tsunami utløst av et jordskjelv i september tok mer enn 2.200 liv på øye Sulawesi.

