Et bolighus tilhørende en gård i Bjugn i Trøndelag står i full fyr. Det skal ikke være folk i bygningen.

– Brannvesenet var først på stedet, og vekket folk i nabobygget, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt til NTB klokken 04.20.

Et kvarter senere melder politiet på Twitter at de som bor i nabohuset er bortreist.

Operasjonslederen opplyser til Adresseavisen at brannvesenet ikke tror de klarer å berge bygningen.

Bolighuset som ifølge politi står i full fyr, skal tilhøre en gård. Ingen skal bo i huset.

– Kraftig vind i området. Ikke umiddelbar fare for andre bygninger, melder politiet.

Trøndelag politidistrikt meldte om brannen på Twitter klokken 04.12 natt til lørdag.​

Slukket i Vågå

Røykdykkere har natt til lørdag også søkt gjennom et hus i Vågå i Oppland etter at det begynte å brenne fredag kveld. Ingen personer var i huset.

Politiet i Innlandet skrev på Twitter klokken 00.30 at beboerne er bortreist og at huset er gjennomsøkt av røykdykkere uten at de har funnet noen.

– Brannen ved inngangspartiet er slukket. Etterforskes videre, skriver politiet.

Politiet fikk melding om brannen klokken 23.58.

Ved 03-tiden meldte Sør-Øst politidistrikt på Twitter at nødetatene var på vei til en brann i et rekkehus i Raveien. Noen timer senere melder politiet at brannvesenet driver etterslukking. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Gategrill

Klokken 01.42 måtte brannmannskaper fra Vestfold Interkommunale brannvesen rykke ut etter melding om brann med åpne flammer i et gatekjøkken i Tønsberg.

I et Facebook-innlegg opplyser vakthavende brannsjef Hedin Gibbons at det stod flammer ut av et vindu i bygget da de kom frem og at flammene kort tid etter stod ut av taket.

– Brannen spredte seg raskt og for å hindre spredning til nabohuset med boliger, skjermet vi dette med slokkeinnsats fra liften. Samtidig ble det gjort innvendig røykdykkerinnsats, uttaler han.

#Tønsberg Personen som løp vekk fra brannstedet hadde røde støvler og mørk bukse, sprang nordover fra brannstedet https://t.co/KdO7lSEYN1 — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 29. desember 2018

På Twitter skriver Sør-Øst politidistrikt at en person har blitt sett løpende vekk fra stedet. Vedkommende hadde røde støvler og mørk bukse. Politiet ønsker opplysninger om denne personen.

Buskerud

Fredag kveld ble et bolighus i Rollag i Numedal totalskadd i brann. Klokken 23.15 opplyste operasjonsleder Jarle Hopperstad i Sør-ØSt politidistrikt til NTB at det var kontroll på brannen.

Det var en person som befant seg i huset da det begynte å brenne. Det var vedkommende som meldte fra om brannen. Politiet fikk melding fra brannvesenet klokken 19.52 fredag kveld.

– Huset er ubeboelig. Det kan tyde på at det er totalskadd. Det vil bli utført kriminaltekniske undersøkelser når åstedet er kjølt ned, sier Hopperstad.

Bolighuset sto i en periode i full fyr, hvor det brant godt opp under taket.

Politiet sperret av åstedet og vil gjøre avhør av mannen for å finne ut hva som har skjedd. Ingen ble skadd i brannen.

(©NTB)