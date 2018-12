Kvinnens ektemann er siktet for å ha drept sin egen kone.

Paret har to barn sammen, som begge skal ha vært til stede da drapet skjedde.

Naboer som Sarpsborg Arbeiderblad har snakket med, observerte fredag morgen en liten gutt med blod på seg.

Avisen skriver videre at drapsvåpenet skal ha vært en øks.

Forlatt i badebalje

Mannen som er siktet for å ha drept sin egen kone, ble tidligere i desember tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn.

– Vi kan bekrefte at mannen er tiltalt for uaktsomt drap. Saken er per nå ikke berammet, sier politiadvokat Behreng Mirzaei.

Den fire måneder gamle gutten ble ifølge tiltalen forlatt i en badebalje mens faren gikk til et annet rom.

Faren ble i tiden etter sønnens dødsfall varetektsfengslet. Ifølge NRK fikk han psykiatrisk oppfølging av et fagteam ved Oslo fengsel.

Psykiske utfordringer

I en kjennelse som NRK viser til, kommer det fram at mannen hadde helsemessige utfordringer etter å ha flyktet fra Syria, samt etableringen i Norge og dødsfallet til sin sønn.

I kjennelsen fremgår det at siktede opplyste at han slet både fysisk og psykisk i fengslet. Samtidig ble det lagt vekt på at siktede i praksis var isolert. ettersom han hverken snakker engelsk eller norsk.

I kjennelsen kommer det også frem at den siktede hadde et komplisert forhold til den nå avdøde ektefellen. Da den drapssiktede mannen ble løslatt i juni 2017, la Borgarting lagmannsrett til grunn av den siktede skulle flytte hjem til kona.

(© NTB/TV 2)