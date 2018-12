Se NM-finalen mellom Storhamar og Vipers på TV 2 og tv2sumo lørdag kl 16.30.

Det er duket for en håndballdrama uten like foran et fullsatt Oslo Spektrum når Storhamar-jentene skal kjempe om NM-gull med Vipers.

Før finaledagen samlet Hamar-klubben seg i egen arena og gjorde ferdig de siste forberedelsene før alvoret starter, hvor blant annet mental trening sto på programmet.

– Den mentale treningen er noe vi startet med i høst, og skal være enda et skritt videre på å profesjonalisere klubben på sikt, sier hovedtrener Arne Senstad.

Han håper også at den nye treningsmetoden vil gi en positiv effekt på håndballbanen allerede nå.

– Vi har levert godt mot så å si alle lag de siste årene, bortsett fra mot de beste, og spesielt mot Vipers. Vi håper at den mentale treninga vil hjelpe oss med å ufarliggjøre enkelte ting, og dermed styrke oss.

– Nå ønsker vi å fremstå på en annen måte enn hva vi har gjort tidligere mot dem, og vi kan vinne, ellers hadde vi ikke tatt turen, forteller Senstad.

Tror det blir jevnt

Storhamars stjernespiller Heidi Løke var den eneste fra sin klubb som representerte Norge i EM. Til sammenligning hadde Vipers hele sju representanter. Allikevel tror Løke at de kan overraske.

– Vipers har mange gode spillere, men det har vi også. Det at de hadde flere i Norges EM-tropp enn hva vi hadde, tegner ikke et godt bilde på styrkeforholdet lagene imellom, sier Løke.

Også Løke ser en forandring i laget etter at det ble satt mer fokus på den mentale biten i høst.

– Det handler ikke kun om ferdigheter når man skal vinne en håndballkamp, men også det mentale. Etter at vi startet å jobbe målrettet og profesjonelt med den biten ser jeg en bedring i laget. Jentene er blitt tøffere i hodet, og troen på at vi kan vinne er absolutt tilstede.

Drøm som blir virkelig

Betina Riegelhuth er også en av spillerne som ser verdien av den mentale treningen.

– I toppidrett generelt er det de små detaljene som teller, og jeg tror den mentale treningen kan hjelpe oss inn mot en sånn kamp, sier hun og legger til:

– Vi har noen dårlige erfaringer med Vipers tidligere, men jeg mener at vi har utviklet oss veldig som lag den siste tiden, og hvis vi får ut vårt beste skal vi helt klar være med å kjempe om tittelen vi og. Dette handler mye om oss selv.

31-åringen er på vei mot legendestatus i Storhamar etter mange års tjeneste, og venstrebacken gleder seg til Spektrum.

– Jeg har venta nesten ti år på dette, så det er en drøm som blir virkelig. En NM-tittel vil bety utrolig mye både for meg og for klubben.

– Det blir alltid litt ekstra nerver når vi skal spille en finale foran så mange mennesker, men jeg tror det er en god nerve. Dette blir en skikkelig kul kamp.

