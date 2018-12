Martin Johnsrud Sundby er det nærmeste man kommer Tour de Ski-ekspert i den norske troppen.

34-åringen har kommet først i mål hele tre ganger. De siste to årene har han blitt nummer to i Touren.

Nå kribler det i magen før dagens åpningsrenn.

– Jeg er kjempespent. Jeg gleder meg til dette. Man går inn i denne konkurransen med skrekkblandet fryd. Jeg vet at jeg er i brukbar form, men jeg vet ikke hvor god formen er. Det er alltid spennende å se hvordan de andre har forberedt seg. Jeg elsker denne konkurransen, og det har jeg alltid gjort, forteller han.

– Du er en god Tour de Ski-løper?

– Jeg har vært det de fem-seks siste årene. Det er en trygghet å vite at jeg tåler mange konkurranser over tid. Tradisjonelt gjør jeg det ganske bra på det meste. Nøkkelen i Touren er å ikke drite seg ut. Man må holde koken og sette inn det ekstra lille når det nærmer seg slutten, sier han.

Sundbys største utfordring er to sprinter i løpet av de tre første etappene.

– Det som taler for at jeg vinner er at det er en veldig god distanse på søndag (2. etappe). Det er gode fellesstarter i klassisk hvor jeg kan plukke bonussekunder. Slik jeg ser årets Tour er de viktigste løpene klassisk-løpet i Oberstdorf og nest siste etappe i Val di Fiemme. Jeg har gått bra i bakken de to siste årene, konstaterer han.

Sundby har tidligere hevdet seg godt også på sprintene i Tour de Ski. Han ble blant annet nummer fire i sprinten i Val Müstair for to sesonger siden.

– Jeg må gjenskape de miraklene. Det verste å få til er å klare å plukke de sekundene. De gangene jeg har lykkes i Tour de Ski har jeg også lykkes ganske bra i sprintene underveis. I fjor var jeg ikke i nærheten. Denne sesongen har det vært litt bedre, men ikke veldig bra. Jeg er spent på de sprintene. Val Müstair-sprinten passer meg bedre enn den i Toblach, analyserer han.

Sundby vil få nok av tøffe konkurrenter å bryne seg på. Dario Cologna er i likhet med Sundby en Tour de Ski-spesialist. I tillegg er det både det norske og russiske laget råsterkt på papiret.

– Cologna pleier å få til underverker på de ti dagene fra siste verdenscuprenn til Tour de Ski hvert eneste år. Vi lurer litt på hvordan han får til det. Han vet nøyaktig hva han må gjøre for å komme i god Tour de Ski-form. Det kommer han til å gjøre i år også. I tillegg er det umulig å komme utenom Alexander Bolsjunov. Det er mer uvisst med Sergej Ustjugov og Alex Harvey, som ikke har vært i spesielt god form så langt. I tillegg er det mange gode norske kort på start. Johannes Høsflot Klæbo vil sannsynligvis ha et fantastisk utgangspunkt etter de to sprintene, spår Sundby.