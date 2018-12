Torsdag kveld ble Anne Elise Sæthre (63) og Marit Johanne Røed Sundal (57) påkjørt og drept da de var ute og gikk på en gangvei ved riksvei 15 i Kjølsdalen i Eid kommune.

Ulykken skjedde da en bil kom over i motsatt kjørefelt, og havnet på en gangvei.

Begge to kvinnene ble erklært døde av helsepersonell på stedet.

Avhør avbrutt

En mann i 50-årene ble fredag siktet for uaktsomt drap. Ifølge NTB er det ikke tatt ut en formell siktelse mot mannen, men han er siktet for å ha forvoldt de to kvinnenes død i trafikken.

Mannen ble lettere skadet i påkjørselen. Fredag formiddag ble det forsøkt gjennomført avhør av den siktede, men på grunn av mannens tilstand ble avhøret avbrutt.

– Politiet forsøkte å gjøre et formelt intervju med ham, men dette har gått inn på min klient både fysisk og psykisk. Han fikk råd av meg til ikke å forklare seg videre, sier mannens forsvarer Oscar Ihlebæk til TV 2.

– Svært hardt

Ifølge forsvareren vil det bli gjort et nytt forsøk i morgen.

– Dette er tøft for ham, og det har gått svært hardt inn på min klient. Å forårsake to voksne menneskers død er tøft, det kan alle skjønne, sier Ihlebæk.

MINNESTUND: Innbyggerne i Kjølsdalen var samlet til minnestund i Kjølsdalen kyrkje fredag formiddag. Foto: Mathias Ogre / TV 2

Fredag ettermiddag ble det avholdt minnestund for de to kvinnene i Kjølsdalen kyrkje. Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, forteller til TV 2 at det var en sterk opplevelse.

– Det var en nærmest fullsatt kirke som var samlet i sorg etter en hendelse som er helt ubegripelig for oss alle. Men det gjorde godt å samles på denne måten, sier Bjørlo.

Ifølge ordføreren var de to avdøde kvinnene en sentral del av det lille bygdesamfunnet.

– Begge kvinnene var familiefolk og kom fra Kjølsdalen. De hadde et stort nettverk rundt seg, og var aktive i en bygd med et sterkt og aktiv bygdemiljø. Dette påvirker og berører alle, sier han.