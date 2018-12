Se Manchester United - Bournemouth på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra klokken 17.15.

En hel fotballverden har rettet øynene mot Ole Gunnar Solskjær etter returen til Manchester United. Så langt har det vært et aldri så lite eventyr med to seirer.

I kulissene for det hele står Manchester United-legende Sir Alex Ferguson, med gode råd til sin tidligere elev.

– Jeg holder ham involvert fordi jeg synes det er viktig. Samtidig er det godt å ha en partner å sparre med hvis det skulle være noe, sier United-manageren til TV 2.

– Må gjøre egne feil

Blant annet var Solskjær i kontakt med Ferguson før manager-debuten mot Cardiff.

– Han sendte meg en melding og sa at jeg ikke må tenke for mye før den første kampen. Jeg hadde jo allerede bestemt meg for laget, men han svarte at de der vil gjøre jobben, sier Solskjær.

Nordmannen er likevel klar på at han ikke vil lene seg for mye på mannen som blant annet ledet Manchester United til 13 ligatitler.

– Dette er mitt ansvar, jeg skal ikke ringe ham hver uke. Det gjør jeg ikke. Jeg er nødt til å gjøre mine feil her også, for det kommer jeg til å gjøre.​

Men så langt har det gått på skinner, og etter to kamper står Solskjærs United med seks poeng og 8-2 i målforskjell. Søndag venter nok en oppgave når Joshua King og Bournemouth gjester Old Trafford.

– Vi har møtt lag vi skal slå. Det blir jo annerledes etterhvert. Vi har Tottenham snart og Champions League-kamper, men når vi spiller hjemme på Old Trafford skal vi ikke bry oss om hvem vi møter, sier han.

– En fantastisk opplevelse

Solskjær sier han aldri hadde drømt om å spille for en av verdens største klubber som guttunge i Clausenengen i Kristiansund. Nå er det nok en drøm som går i oppfyllelse.

– Det er jo en fantastisk opplevelse å få lov til å være den som styrer skuta her. Og å vite at de stoler på at jeg kan gjøre det, sier United-manageren. Nå skal jeg gjøre mitt beste, så får jeg sette meg ned og tenke tilbake på dette når jeg skal tilbake til å kjefte på Magnus (Wolff Eikrem) og Vegard (Forren) igjen, sier han med et smil.

Manchester United ligger på sjetteplass med åtte poeng til Chelsea på fjerdeplass, som gir spill i Champions League neste sesong.

– Mange snakker om Champions League neste år, men vi er i Champions League i år. Hvorfor skal vi begynne å snakke om neste år? Vi skal gjøre det bra i år. Vi har to tøffe kamper mot Paris Saint-Germain, men det er fullt mulig å slå dem, sier Solskjær.