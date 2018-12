Det gikk ikke bare knirkefritt da Heidi Weng og det norske skilandslaget reiste fra Norge til Italia torsdag formiddag.

Først var det forsinkelser på Gardermoen på på grunn av isglatt rullebane. Da flyet landet i München tok det lang tid før spesialbagasjen kom.

Men for noen gikk det fort - kanskje litt for fort.

Heidi Weng glemte nemlig å ta med seg bagasjen sin. Da hun var kommet ut i ankomsthallen forsøkte hun å snu - uten hell. I stedet gikk alarmen.

– Jeg var litt i min egen verden og snakket i telefonen. Jeg var litt irritert på meg selv da jeg snakket i telefonen. Jeg prøvde å snu, men da gikk alarmen. Da var det kanskje greit å vente til noen fikk hentet bagasjen, ler Weng.

– Når man er litt småirritert og i tillegg snakker i telefonen...

– Hva var du irritert over?

– Hehe, det trenger jeg ikke å si. Jeg var ikke irritert på noen andre, bare på meg selv. Jeg snakket i telefonen, og da ble det bare sånn, sier hun.

– Redd for å få håndjern på

​Da alarmen gikk, var gode råd dyre.

– Jeg snudde med en gang. Jeg var redd for å få håndjern på, så jeg turte ikke annet. Men nå er alt på plass. Null stress, smiler hun.

Weng erkjenner at hun kan være litt vimsete.

– Jeg glemmer ting og tang, men det dukker alltid opp igjen. Det går som regel fint, og jeg lever fint med det, sier hun.

Weng har ingen store forhåpninger om å vinne Tour de Ski sammenlagt.

– Jeg håper kan gå bra noen dager i hvert fall. Det er målet mitt, sier hun.

– Føler jeg kan bedre

​8. plassen på 10 km fri teknikk i Lillehammer er Wengs beste individuelle resultat så langt denne verdenscupsesongen. Nå håper hun å komme i slag til vinterens store mål, VM i Seefeld.

– Sesongen har verken vært bra eller dårlig. Jeg føler at jeg kan bedre og at kroppen ikke har spilt helt på lag. Jeg håper at det blir bedre og bedre, og at jeg i hvert fall får noen gode opplevelser av og til. Det hadde vært gøy.

Weng slet med motivasjonen etter OL-sesongen. Nå går det bedre.

– Det går opp og ned. Av og til synes man kanskje ikke at man har verdens råeste jobb, men jeg føler at ting går bedre nå. Jeg skulle gjerne hatt en kropp som spilte litt mer på lag. Da hadde det vært veldig gøy.