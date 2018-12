Mark Dempsey blir en del av trenerteamet til Ole Gunnar Solskjær i Manchester United, melder Manchester Evening News.

Den tidligere Haugesund-, Start- og Kongsvinger-treneren er avbildet sammen med Solskjær på Carrington fredag.

Solskjær har fra før Mike Phelan, Michael Carrick og Kieran McKenna i trenerstaben.

Mark Dempsey, som spilte to kamper for Manchester United på 80-tallet, har jobbet under Solskjær i både Molde og Cardiff.

54-åringen fra Manchester var Start-trener i starten av årets sesong.

Saken oppdateres!