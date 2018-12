Hvert år inviterer Kardashian-familien med Kris Jenner i spissen, familie og venner til en ekstravagant julefest.

I år var intet unntak.

Kjendiser som Paris Hilton, John Legend og hans kone Chrissy Teigen og Jennifer Lopez var alle til stede på festlighetene som i år ble holdt i Kim Kardashian sin villa i Hidden Hills i Hollywood.

Ifølge det amerikanske magasinet People skal festen ha kostet 1.3 millioner dollar. Det tilsvarer over 11 millioner norske kroner.

For anledningen hadde Kim Kardashian fylt opp hagen med ekte snø, samt laget en tunnel med over 10.000 lys designet for å ta selfies. Reality-stjernen hadde også dekorert en skog fullt av hvite trær.

LIKE: Khloé Kardashian og Kylie Jenner sammen med døtrene True og Stormi. Foto: PLANET PHOTOS

Det var den berømte designeren Mindy Weiss som sto bak planleggingen av festen. Hun har blant annet stått bak bryllupene til artisten Ciara samt Heidi Klum og hennes eksmann Seal.

I dagene etter festen delte de berømte søstrene Khloé, Kylie, Kim, Kourtney og Kendall flere bilder på sosiale medier. Særlig døtrene til de to førstnevnte har fått mye oppmerksomhet.

Khloé og Kylie hadde for anledningen matchende antrekk med sine to små døtre som kom til verden i henholdsvis april og februar i år.

Kim Kardashian delte også rikelig med bilder fra den store festen for sine 123 millioner følgere. På en rekke bilder poserer hun sammen med ektemannen Kanye West og de tre barna North, Saint og lille Chicago.