Etter Watford-kampen – der den belgiske stjernespilleren ledet Chelsea til seier med to scoringer – uttrykte Hazard misnøye med å bli brukt på topp.

27-åringen argumenterte med at det var vanskeligere å komme til sjanser gjennom midten.

– Jeg hadde scoret mer om jeg spilte ving. Det er posisjonen min. Jeg føler meg bedre der, siteres Hazard av ESPN.

Videre sammenlignet han seg selv med landslagskamerat Dries Mertens, en spiller Maurizio Sarri flyttet fra vingen og inn på topp som Napoli-manager.

– Dries er mer en spiss enn meg. Jeg er mer en playmaker. Siden jeg begynte å spille fotball, har jeg likt å ha ballen. Dries er ikke slik. Han vil helst være i boksen. Derfor scorer han mye mål, sa Hazard, før han diplomatisk la til at han «gjør sitt beste i den posisjonen manageren sier at han skal spille i».

Sarri svarer

Ettersom både Álvaro Morata og Olivier Giroud har slitt med å finne veien til nettmaskene, har Sarri måttet se etter andre løsninger.

Og der av falt på Hazard.

Italieneren mener at laget blir mer solid når driblefantomet spiller på topp.

– Det er et godt valg i den defensive fasen. Det avhenger av hva vi trenger, og nå må vi være solide, sier Sarri, ifølge Football London.

Den tidligere Napoli-manageren sier at han hele tiden har følt seg sikker på at Hazard hadde flere scoringer i seg, og skjønner lite av Chelsea-spillerens misnøye.

– Jeg klarer ikke å forstå hva som er problemet med Hazard i den rollen. Han har spilt fire kamper som falsk nier (en dyptliggende spiss, journ. anm), og har scoret tre mål og slått to målgivende. Jeg klarer ikke å se hva som er problemet.

Ber klubben løse problemet

Som det alltid gjør med spillere av Hazards kaliber, har det versert sterke rykter om at han kan være på vei bort fra klubben.

Ryktene tiltok i styrke da Real Madrid solgte Cristiano Ronaldo i sommer og trengte en venstreving. Hazard har selv gjort lite for å sette en stopper for ryktestormen, og er blant annet sitert på at «det ville vært en drøm» å spille for den spanske storklubben.

På spørsmål om han forventer at 27-åringen er Chelsea-spiller på langt sikt, svarer Sarri:

– Jeg vet ikke, men jeg mener at tiden er inne for å bestemme seg. Jeg har ikke makt til å ta den avgjørelsen. Jeg er ikke presidenten og bestemmer ikke på overgangsmarkedet.

«Problem» virker å være dagens ord for 59-åringen.

– Jeg snakker bare med ham om det som skjer på banen. Jeg mener at vi må løse dette problemet, siteres han.

